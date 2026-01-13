“LA REINA DE LA PATAGONIA”: FALLECE ICÓNICO PERSONAJE DE LAS TORRES DEL PAINE

A través de redes sociales se confirmó el fallecimiento de un destacado personaje del Parque Nacional Torres del Paine.

Se trata de Rupestre, una de las pumas más conocidas de la Patagonia, protagonista de diversos documentales y madre de varias generaciones de cachorros. Según las primeras informaciones, su muerte se habría dado por causas naturales.

‌

La noticia fue dada a conocer por Gastón Barraza (@gastonbarrf), ‌médico veterinario, quien a través de su cuenta de Instagram compartió un emotivo mensaje de despedida:

​Rupestre no fue solo una imagen poderosa: fue una hembra clave para la población del sector. A través de sus crías, su territorio y su comportamiento, ayudó a sostener y expandir una de las historias de conservación más importantes del parque. Su presencia enseñó, inspiró y cambió la forma en que muchas personas entendieron a este depredador.

La publicación generó una ola de reacciones en redes sociales, donde cientos de personas expresaron su tristeza y admiración: “la Reina de la Patagonia”, “la puma más famosa del mundo”, “Su alma queda en cada rincón de la Patagonia”, fueron algunos de los comentarios que llenaron las publicaciones de despedida.

Rupestre fue protagonista de uno de los episodios de la serie de Netflix “Predators”, además de protagonizar diversos registros fotográficos que han dado la vuelta al mundo.

Fuente: 24horas.cl



