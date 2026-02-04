MOP EXPUSO ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL AVANCES DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TORRES DEL PAINE

El Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, junto a la Dirección de Vialidad encabezada por el Director Regional (s), Sebastián Schadenberg, presentaron ante el Concejo Municipal de Torres del Paine las iniciativas que se ejecutan para el mejoramiento de los caminos interiores y exteriores del Parque Nacional Torres del Paine.

Informó el Seremi José Luis Hernández que “junto con el desarrollo de las conservaciones globales, el inicio de trabajos de Conservación por parte de la Administración Directa de la Provincial de Vialidad de Última Esperanza en la Ruta Y-290 entre la Cueva del Milodón y el puente Rincón y la preparación anticipada del plan invierno en la localidad, actualmente la Dirección Regional de Vialidad está trabajando para fortalecer la conservación de los caminos de Torres del Paine, iniciándose el levantamiento de nuevas necesidades para mantener una cartera de proyectos de conservación específica para la comuna, donde el principal objetivo será la realización de un programa que considera la instalación de adocretos”.

Actualmente son cinco los levantamientos de proyectos que se encuentra realizando la Dirección de Vialidad:









Estacionamiento y acceso a laguna Amarga.





Ruta Y-292 hasta villa Serrano (3 km aprox).





Y-290 desde cruce Y-292 hasta cruce con Y-150 (5 km aprox).





Y-150 desde cruce con Y-290 hasta Puente Serrano (4 km aprox).





Y-158 desde el km 0,0 hasta el km 1,2.





Como explicó el Director Regional (s) de Vialidad, Sebastián Schadenberg, “de estas iniciativas en cuatro contratos buscaremos que sean financiados por el Gobierno Regional, donde los presentaremos y postularemos en el presente año 2026, mientras que uno será financiado con fondos sectoriales del Ministerio de Obras Públicas”.

En la presentación ante el Concejo Municipal, encabezado por la Alcaldesa Anahí Cárdenas junto a los concejales, la Dirección de Vialidad expuso igualmente sobre las iniciativas que se han ejecutado en los caminos, destacándose que:









Se han pavimentado más de 55 kilómetros.





Primer acceso a Torres del Paine pavimentado en su totalidad (Guardería Sarmiento).





Iniciación de la pavimentación (12 km) a Laguna Amarga en 2026, con lo cual se culminará el segundo acceso al Parque 100 por ciento pavimentado.





Se realizó la reposición de 6 kilómetros de pavimento en el sector de Tres Pasos.





Se han instalado más de 18.425 m2 de adocretos en la comuna.





Se han reperfilado más de 6.000 km de caminos.





Se han despejado más de 2.000km de nieve para mantener la conectividad en invierno.





Más de 90.000m3 de material utilizado para conservar los caminos.





Se iniciará este año 2026 el programa de pavimentos rurales y se mantendrá una cartera de proyectos constante para abordar las mayores necesidades de la comuna, priorizándose la instalación de adocretos.





“Continuaremos trabajando de manera mancomunada junto a la Alcaldesa y el cuerpo de Concejales, en el mejoramiento de los caminos interiores y exteriores del Parque Nacional Torres del Paine, destacándose la importancia para el turismo y la conectividad vial de quienes transitan por estos sectores fundamentales de nuestra región”, concluyó el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández.









​

