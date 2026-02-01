SERNAPESCA LLAMA A RESPETAR A LA FAUNA MARINA PROTEGIDA DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL EN MAGALLANES

Durante la temporada estival, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) ha registrado un aumento en los llamados asociados a encuentros con fauna marina protegida, situación que se explica por la mayor presencia de personas en playas y sectores costeros de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Desde el organismo explicaron que la presencia de especies como pingüinos, lobos marinos y otras aves y mamíferos marinos es completamente normal, ya que forman parte del ecosistema del litoral chileno. Estos animales suelen salir a playas y roqueríos para descansar tras la caza de alimento, regular su temperatura corporal o realizar procesos naturales como la muda.

El jefe de la Unidad de Conservación y Biodiversidad de Sernapesca, Ricardo Sáez, enfatizó que muchas de estas especies están protegidas por la Ley General de Pesca y Acuicultura, por lo que su interacción está regulada. “Estamos en época de pariciones de muchas especies, lo que resulta muy llamativo para las personas, pero el llamado es a mantener una distancia segura, no molestarlos, no hostigarlos y, bajo ninguna circunstancia, alimentarlos”, señaló.

En cuanto a la observación desde el mar, Sernapesca recordó que existen distancias mínimas obligatorias: 50 metros para especies menores como pingüinos, lobos marinos, delfines y chungungos; 100 metros para cetáceos mayores como ballenas jorobadas y cachalotes; y 300 metros para ballenas azules. En el caso de la ballena franca austral, la observación solo está permitida desde tierra.

El organismo también hizo un llamado a la tenencia responsable de mascotas, especialmente perros, para evitar interacciones con fauna silvestre. Estas situaciones pueden provocar ataques, lesiones graves o incluso la muerte de ejemplares protegidos, además del riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas.

Finalmente, Sernapesca recordó que en Chile es ilegal acosar, alimentar, capturar o dañar fauna marina protegida, con sanciones que van desde 3 hasta 300 UTM. Ante la presencia de animales heridos o acosados, se puede contactar al 800 320 032, número habilitado para denuncias y coordinación de rescates.

​

