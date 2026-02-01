Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

1 de febrero de 2026

SERNAPESCA LLAMA A RESPETAR A LA FAUNA MARINA PROTEGIDA DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL EN MAGALLANES

​El aumento de visitantes al borde costero incrementa los encuentros con especies como pingüinos y lobos marinos, cuya interacción está regulada y sancionada por ley.

Sernapesca

Durante la temporada estival, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) ha registrado un aumento en los llamados asociados a encuentros con fauna marina protegida, situación que se explica por la mayor presencia de personas en playas y sectores costeros de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Desde el organismo explicaron que la presencia de especies como pingüinos, lobos marinos y otras aves y mamíferos marinos es completamente normal, ya que forman parte del ecosistema del litoral chileno. Estos animales suelen salir a playas y roqueríos para descansar tras la caza de alimento, regular su temperatura corporal o realizar procesos naturales como la muda.

El jefe de la Unidad de Conservación y Biodiversidad de Sernapesca, Ricardo Sáez, enfatizó que muchas de estas especies están protegidas por la Ley General de Pesca y Acuicultura, por lo que su interacción está regulada. “Estamos en época de pariciones de muchas especies, lo que resulta muy llamativo para las personas, pero el llamado es a mantener una distancia segura, no molestarlos, no hostigarlos y, bajo ninguna circunstancia, alimentarlos”, señaló.

En cuanto a la observación desde el mar, Sernapesca recordó que existen distancias mínimas obligatorias: 50 metros para especies menores como pingüinos, lobos marinos, delfines y chungungos; 100 metros para cetáceos mayores como ballenas jorobadas y cachalotes; y 300 metros para ballenas azules. En el caso de la ballena franca austral, la observación solo está permitida desde tierra.

El organismo también hizo un llamado a la tenencia responsable de mascotas, especialmente perros, para evitar interacciones con fauna silvestre. Estas situaciones pueden provocar ataques, lesiones graves o incluso la muerte de ejemplares protegidos, además del riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas.

Finalmente, Sernapesca recordó que en Chile es ilegal acosar, alimentar, capturar o dañar fauna marina protegida, con sanciones que van desde 3 hasta 300 UTM. Ante la presencia de animales heridos o acosados, se puede contactar al 800 320 032, número habilitado para denuncias y coordinación de rescates.


contingenciasambientales

INSTITUCIONES PÚBLICAS SE REUNIERON PARA TRABAJAR DE MANERA COORDINADA FRENTE A EVENTUALES CONTINGENCIAS AMBIENTALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU ENTREGA 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA PROYECTOS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

MINVU - Entrega subsidios Brisas 3 y Lomas 7_2
nuestrospodcast
Felipe Barría Cumbre Aconcagua

MONTAÑISTA DE PUERTO WILLIAMS ALCANZÓ LA CUMBRE DEL ACONCAGUA Y AVANZA EN EL DESAFÍO SEVEN SUMMITS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Sernapesca

SERNAPESCA LLAMA A RESPETAR A LA FAUNA MARINA PROTEGIDA DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
MINVU - Entrega subsidios Brisas 3 y Lomas 7_2

MINVU ENTREGA 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA PROYECTOS EN PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Comite-Interministerial-01-1024x684

GOBIERNO INICIA CONSULTA PÚBLICA PARA ACTUALIZAR ESTRATEGIA NACIONAL DE HIDRÓGENO VERDE 2026 A 2030