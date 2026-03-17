17 de marzo de 2026
PANEL CIUDADANO-UDD: KAST EMPIEZA CON 59% DE APROBACIÓN Y 78% ESTÁ A FAVOR DE ZANJAS EN LA FRONTERA
Por otro lado, en el indulto a uniformados condenados por hechos relacionados al estallido social, un 46% está de acuerdo y un 44% se muestra en desacuerdo. Un 53% cree que el gobierno recibió una situación fiscal especialmente delicada, contra un 33% que piensa que se usa como excusa para justificar medidas.
Aprobación presidencial. Este domingo se dio a conocer la última encuesta de Panel Ciudadano-UDD, que señala que el Presidente José Antonio Kast comienza con un 59% de aprobación y 18% de desaprobación.
- El impulso viene sobre todo de los votantes obligados: ahí la aprobación sube a 66%, versus 54% entre habituales.
- Un 42% dice que el gobierno de Kast ha empezado como se esperaba, un 29% dice que comenzó mejor de lo esperado y un 17% peor de lo esperado.
Primeras medidas. Un 78% de los encuestados está de acuerdo con construir zanjas en la frontera norte para frenar el ingreso irregular, contra un 15% que está en contra y un 7% que no sabe.
- En el indulto a uniformados condenados por el hechos relacionados al estallido social, un 46% está de acuerdo y un 44% se muestra en desacuerdo.
- Un 53% cree que el gobierno recibió una situación fiscal especialmente delicada, contra un 33% que piensa que se usa como excusa para justificar medidas.
- Los primeros decretos firmados por el Presidente presentan del 75% al 90% de aprobación
Gobierno de emergencia y primeros gestos. Un 61% prefiere que el Presidente avance usando atribuciones ejecutivas como decretos, y un 60% está de acuerdo con la idea de que “Chile necesita un gobierno de emergencia”.
- Por otra parte, un 69% está de acuerdo con la vuelta de la corbata y vestimenta formal entre ministros y funcionarios.
- Un 66%, por su parte, considera positivo el gesto de la Primera Dama sirviendo comida
Votantes obligados y habituales. En casi todas las preguntas, el votante obligado es consistentemente más favorable al gobierno que el habitual (10-15 puntos de diferencia). Opuesto a lo que pasaba con el gobierno de Gabriel Boric.
Fuente: ex-ante.cl
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Un ataque fue difundido en redes sociales por la cuenta Defendamos Patagonia. Carabineros informó que solo se recibió una denuncia por encender una fuente de calor en un lugar prohibido, sin que se reportara agresión.
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