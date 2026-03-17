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17 de marzo de 2026

PANEL CIUDADANO-UDD: KAST EMPIEZA CON 59% DE APROBACIÓN Y 78% ESTÁ A FAVOR DE ZANJAS EN LA FRONTERA

Por otro lado, en el indulto a uniformados condenados por hechos relacionados al estallido social, un 46% está de acuerdo y un 44% se muestra en desacuerdo. Un 53% cree que el gobierno recibió una situación fiscal especialmente delicada, contra un 33% que piensa que se usa como excusa para justificar medidas.

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Aprobación presidencial. Este domingo se dio a conocer la última encuesta de Panel Ciudadano-UDD, que señala que el Presidente José Antonio Kast comienza con un 59% de aprobación y 18% de desaprobación.

  • El impulso viene sobre todo de los votantes obligados: ahí la aprobación sube a 66%, versus 54% entre habituales.
  • Un 42% dice que el gobierno de Kast ha empezado como se esperaba, un 29% dice que comenzó mejor de lo esperado y un 17% peor de lo esperado.

Primeras medidas. Un 78% de los encuestados está de acuerdo con construir zanjas en la frontera norte para frenar el ingreso irregular, contra un 15% que está en contra y un 7% que no sabe.

  • En el indulto a uniformados condenados por el hechos relacionados al estallido social, un 46% está de acuerdo y un 44% se muestra en desacuerdo.
  • Un 53% cree que el gobierno recibió una situación fiscal especialmente delicada, contra un 33% que piensa que se usa como excusa para justificar medidas.
  • Los primeros decretos firmados por el Presidente presentan del 75% al 90% de aprobación

Gobierno de emergencia y primeros gestos. Un 61% prefiere que el Presidente avance usando atribuciones ejecutivas como decretos, y un 60% está de acuerdo con la idea de que “Chile necesita un gobierno de emergencia”.

  • Por otra parte, un 69% está de acuerdo con la vuelta de la corbata y vestimenta formal entre ministros y funcionarios.
  • Un 66%, por su parte, considera positivo el gesto de la Primera Dama sirviendo comida

Votantes obligados y habituales. En casi todas las preguntas, el votante obligado es consistentemente más favorable al gobierno que el habitual (10-15 puntos de diferencia). Opuesto a lo que pasaba con el gobierno de Gabriel Boric.

Fuente: ex-ante.cl 

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