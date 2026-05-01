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1 de mayo de 2026

GOBIERNO ANUNCIA DISEÑO DE NUEVA INSTITUCIONALIDAD DE JUVENTUD TRAS REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA DE INJUV

​La medida contempla un proceso participativo y no afectará la ejecución de programas vigentes, pese a una baja del 47% en el presupuesto del servicio.

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El Ministerio de Desarrollo Social y Familia informó que iniciará un proceso de estudio y diseño para crear una nueva institucionalidad de la juventud, en medio de una revisión presupuestaria que incluyó una reducción del 47% en los recursos del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv). Según la cartera, esta medida no afectará la continuidad de los programas actualmente en ejecución.

La decisión se enmarca en el ajuste presupuestario transversal del 3% aplicado al sector público, junto con una evaluación de programas y servicios con bajo desempeño. En ese contexto, se detectaron problemas estructurales en el Injuv, entre ellos, la distribución de su presupuesto: un 75% destinado a personal, un 15% a gastos administrativos y solo un 10% a programas dirigidos a jóvenes.

El subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, explicó que la situación refleja una falta de eficiencia y foco en el rol del organismo. Además, advirtió sobre el traslape de funciones con otros ministerios, como en el caso de programas de salud mental que también son abordados por el Ministerio de Salud.

El rediseño considera la posible creación de un organismo técnico, autónomo y transversal, encargado de evaluar y proponer políticas públicas en materia de juventud, además de coordinar a las distintas instituciones vinculadas al área. El proceso incluirá la participación de actores públicos, académicos y de la sociedad civil.

Desde el ministerio también señalaron que esta iniciativa responde a recomendaciones previas, como las de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público y el mandato establecido en la Ley de Presupuesto 2026, donde el Congreso solicitó avanzar en un rediseño del servicio.


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