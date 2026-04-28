AUTORIDADES LABORALES EXPONEN ENTRADA EN VIGENCIA DE LAS 42 HORAS LABORALES EN MAGALLANES

A partir del día de domingo 26 de abril comenzó a regir la segunda reducción horaria de la Ley 40 Horas, disminuyendo de 44 a 42 horas laborales para aquellas trabajadoras y trabajadores que operan bajo el Código del Trabajo.



En la región, la Empresa de Electricidad de Magallanes, Edelmag, fue la escogida para realizar este hito de lanzamiento de las 42 horas, en el que autoridades, junto a la gerencia de la firma local y representantes sindicales dieron a conocer cómo se lleva a cabo la aplicación de esta nueva jornada laboral.



El seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, expuso que “para este gobierno la convalidación de la vida familiar y la vida laboral es muy importante y en ese marco, estamos en este hito que inició ayer, 26 de abril, de la reducción a 42 horas. Es indispensable señalar que esta normativa continúa, nosotros estamos comprometidos con la aplicación de ella, pero también debe ser implementada con responsabilidad y esto quiere decir: respetar y ajustarse a lo que establece la ley. Por lo mismo, la Dirección del Trabajo ha elaborado un pronunciamiento que apunta justamente a dar claridad para que la ley se implemente de manera ordenada.



Agregó que, “en ese sentido, queremos felicitar a la empresa Edelmag que ha arribado a un acuerdo con sus trabajadores, a través de sus dos organizaciones sindicales, lo cual nos tiene muy contentos y, en definitiva, esperamos que empleadores y trabajadores prioricen siempre los acuerdos para poder concretar la implementación de esta normativa de buena forma”.

Al respecto, los dictámenes de la DT en torno a la reducción de 44 a 42 horas apuntan a dar claridad en la forma de aplicar la rebaja: En primera instancia, debe primar el acuerdo de las partes y en caso de no existir este, se debe aplicar la reducción en bloques completos de 1 hora en 2 días para jornadas de 5 días y de 50 minutos en 2 días y los 20 restantes en otro día para jornadas de 6 días.



El director regional del Trabajo, Carlo Gorziglia Sain, explicó que “la proporcionalidad viene a aclarar una incertidumbre que tenían los distintos sectores económicos y con ello le da cierta claridad en la operatividad de la reducción y que esta se implemente de manera correcta, ordenada y priorizando siempre el acuerdo entre las partes”.



Respecto al proceso de adecuación que vivió la empresa Edelmag, el gerente general, Miguel Castillo, señaló que “este se ha realizado en plena coordinación con los dos sindicatos que representan a los 135 trabajadores de la empresa. Iniciamos un proceso de diálogo, entendiendo que somos una empresa de servicio esencial, por lo tanto, aquí es muy importante mantener el suministro de energía eléctrica para toda la comunidad, así que, en ese sentido, logramos dar con el espíritu de la ley que es la reducción correcta de la jornada”.



Por su parte, el presidente del sindicato de Trabajadores de Edelmag, Abelino Antías, expuso que “tanto nosotros, como sindicato de trabajadores, como nuestros colegas del sindicato de profesionales, hablamos con nuestra empresa y pudimos llegar a acuerdo de lunes a jueves para salir media hora antes, así que estamos muy contantos. Sabemos lo importante que es esta reducción y agradecidos de nuestra empresa que siempre ha demostrado ese interés de ponernos de acuerdo y así poder cumplir con la ley”.



A su vez, el presidente del sindicato de profesionales de Edelmag, Manuel Ulloa, destacó la medida y el acuerdo alcanzado con su empleador. “Ambos sindicatos tuvimos una conversación con la empresa, presentamos nuestras posturas y coincidimos mucho con la de la empresa, por tanto, la negociación fue bastante rápida. Este es un cambio concreto tanto para las familias, como para nosotros como trabajadores”.



Las autoridades señalaron que el compromiso actual es avanzar en una implementación responsable y clara hacia las 40 horas, que mejore la calidad de vida de las y los trabajadores y que, al mismo tiempo, proteja el empleo, fomente la formalidad y permita que más personas accedan al mundo del trabajo.







