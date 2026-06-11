DPP DE ÚLTIMA ESPERANZA Y MOP REVISAN AVANCE DE OBRAS ESTRATÉGICAS QUE IMPULSAN EL DESARROLLO DE ÚLTIMA ESPERANZA

Una completa presentación de la cartera de proyectos e iniciativas que el Ministerio de Obras Públicas ejecuta y proyecta desarrollar en la provincia de Última Esperanza fue realizada este miércoles durante una reunión de trabajo encabezada por el delegado presidencial provincial, Liber Lazo Navarro, junto al seremi de Obras Públicas de Magallanes, Alejandro Marusic Kusanovic, y directores regionales de los distintos servicios dependientes de la cartera.





La instancia permitió revisar el estado de avance de importantes obras de conectividad, infraestructura pública, seguridad, turismo y desarrollo territorial que se ejecutan en la provincia, además de conocer nuevas iniciativas que se encuentran en distintas etapas de diseño y gestión de financiamiento.

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El seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, destacó la magnitud de la inversión que actualmente se desarrolla en Última Esperanza. “Tenemos una gran cartera de proyectos ejecutándose actualmente en la provincia de Última Esperanza, además de nuevas iniciativas que se desarrollarán en los próximos años. Hoy estamos ejecutando obras por más de 50 mil millones de pesos en esta provincia. Entre ellas destacan el Puente Rubens, la pavimentación de Laguna Amarga, la reposición del tramo Casas Viejas-Dorotea, la reposición de la Primera Compañía de Bomberos de Puerto Natales y las futuras obras de la Segunda Comisaría de Carabineros”.

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La autoridad agregó que también existen importantes proyectos vinculados a conectividad aérea, infraestructura turística y desarrollo vial. “Prontamente estaremos invirtiendo importantes recursos para modernizar el aeródromo de Puerto Natales. Asimismo, continúa avanzando la senda de penetración y seguimos gestionando financiamiento para futuras obras como la pavimentación de la ruta hacia Cueva del Milodón y Río Serrano, además de mejoras al interior del Parque Nacional Torres del Paine. Como Ministerio estamos cumpliendo nuestra labor de generar infraestructura de calidad para las personas”.

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Avances en conectividad vial





Durante la reunión, el director regional (s) de Vialidad, Sebastián Schadenberg Fuentealba, entregó detalles sobre las principales obras que se encuentran en ejecución. Respecto al Puente Rubens, informó que la iniciativa ya supera el 70% de avance físico. “Ya se realizó el lanzamiento de vigas y actualmente se trabaja en la construcción del tablero. Esperamos finalizar esta importante obra durante el próximo año”.

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Asimismo, destacó el avance de la reposición del tramo Casas Viejas-Dorotea. “Actualmente nos encontramos desarrollando las obras de movimiento de tierra y, una vez finalizado el invierno, iniciaremos las faenas de hormigonado. Se trata de una inversión cercana a los 6 mil millones de pesos y constituye la primera etapa de una reposición integral de la Ruta 9”.

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A ello se suma la reciente adjudicación del proyecto de pavimentación de Laguna Amarga. “Esta obra bordea los 22 mil millones de pesos y contempla 12 kilómetros de pavimento nuevo. Permitirá consolidar un segundo acceso pavimentado al Parque Nacional Torres del Paine, fortaleciendo la conectividad y el turismo de la zona”.

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El director también abordó el Plan Invierno 2026, señalando que la Dirección de Vialidad mantiene equipos desplegados permanentemente en las rutas de la provincia. “Contamos con tres equipos operativos, una dotación cercana a 32 funcionarios y mil toneladas de sal disponibles para enfrentar contingencias. Nuestro llamado a los usuarios es a conducir con precaución y mantenerse informados sobre las condiciones climáticas durante esta temporada”.

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Infraestructura pública para seguridad y comunidad





Por su parte, el director regional de Arquitectura, Jorge Cortés Pereira, informó los avances de la reposición de la Primera Compañía de Bomberos de Puerto Natales. “La obra presenta actualmente un avance cercano al 15% y contempla una inversión superior a los 5.600 millones de pesos financiados por el Gobierno Regional. Esperamos finalizar su construcción durante marzo de 2027”.

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La autoridad también anunció el próximo inicio de las obras de reposición de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Natales. “Se trata de una inversión cercana a los 9 mil millones de pesos que permitirá reemplazar completamente el actual cuartel policial por una infraestructura moderna, funcional y acorde a las necesidades de la institución y de la comunidad”.

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Además, destacó el inicio del diseño para la reposición del Centro Cultural, Social y Deportivo Bories. “Esta etapa de diseño considera una inversión cercana a los 140 millones de pesos financiados por el FNDR y permitirá contar con todos los antecedentes necesarios para postular posteriormente la ejecución de esta importante obra para la comunidad”.





Delegado destaca compromiso con el desarrollo de Última Esperanza





Al término de la reunión, el delegado presidencial provincial, Liber Lazo Navarro, valoró la presentación realizada por el Ministerio de Obras Públicas y destacó el impacto que estas inversiones tendrán para el desarrollo de la provincia.





“Las inversiones públicas son fundamentales para regiones extremas como la nuestra. Hoy conocimos en detalle una cartera de proyectos muy relevante que demuestra el compromiso del Gobierno del Presidente José Antonio Kast con el desarrollo de Última Esperanza. Estamos muy satisfechos con el nivel de inversión y con las oportunidades que estas obras generan para mejorar la calidad de vida de las personas”.

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La autoridad agregó que estas iniciativas también generan un importante efecto multiplicador para la economía local. “Muchas de estas inversiones movilizan además al sector privado, generan empleo, dinamizan la economía y fortalecen el crecimiento de nuestra provincia. La articulación entre el mundo público y privado es clave para seguir impulsando el desarrollo de Última Esperanza y mejorar las oportunidades para sus habitantes”.