CGR EN TERRENO: SEDE DE MAGALLANES FISCALIZÓ AVANCES EN OBRAS PÚBLICAS

Una delegación de la Contraloría Regional de Magallanes realizó, el lunes 8 de junio, una fiscalización en terreno para verificar los avances de dos grandes obras que beneficiarán a la calidad de vida de los habitantes de la zona. Se trata de la ejecución del contrato de servicios sanitarios rurales, en el sector de Huertos Familiares en Puerto Natales; y de la construcción del puente Rubens en la Ruta 9, en la provincia de Última Esperanza.

La inspección fue encabezada por el contralor regional Jorge Beamín, quien junto a funcionarios de esa sede regional visitaron, primero, los trabajos de servicios sanitarios a cargo de Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Vecinos del sector han denunciado que la puesta en marcha del agua potable rural en el sector ha provocado mal estado en diversos caminos de tierra producto de las faenas de excavación y el tránsito de camiones de alto tonelaje.

Más tarde, se dirigieron a la provincia de Última Esperanza para verificar los avances de las obras del puente Rubens, que actualmente presenta un 70% de construcción. Esta megaobra regional mejorará la seguridad vial al eliminar las curvas peligrosas del antiguo trazado. En la obra se entrevistaron con los profesionales de la Dirección de Vialidad del MOP.

Esta fiscalización es una de las acciones desarrolladas por la CGR en distintas regiones para fortalecer el control y seguimiento de proyectos de inversión pública, con el objetivo de resguardar el adecuado uso de los recursos y verificar el cumplimiento de los plazos y estándares comprometidos en obras de impacto regional.