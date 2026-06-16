Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

16 de junio de 2026

MOP MAGALLANES INFORMA QUE OBRAS EN EL AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO NO IMPLICARÁN CIERRE DE OPERACIONES DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL

​De esta manera, el aeropuerto mantendrá la capacidad de operar con sus tres pistas disponibles.

austro chile 2

Con el objetivo de informar y despejar inquietudes del sector turístico respecto de las futuras obras contempladas en la red aeroportuaria regional, el Seremi de Obras Públicas de Magallanes Alejandro Marusic, junto al Director Regional de Aeropuertos Fabián Navarro, sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de la Cámara de Turismo de Magallanes Austro Chile.

 
Durante el encuentro, las autoridades explicaron la planificación que la Dirección de Aeropuertos ha desarrollado durante los últimos años para asegurar la continuidad operacional del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, especialmente durante la temporada de mayor flujo de pasajeros y actividad turística.

 
En la reunión se aclaró expresamente que las obras proyectadas no significarán el cierre del aeropuerto ni la interrupción de las operaciones aéreas durante la temporada estival. Asimismo, se detalló la estrategia operacional diseñada para ejecutar los trabajos de manera gradual y coordinada, resguardando en todo momento la seguridad y la conectividad aérea de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

 
Las autoridades del MOP explicaron que esta planificación forma parte de una estrategia de largo plazo impulsada por la Dirección de Aeropuertos, que considera la habilitación de la actual calle de rodaje Alfa como pista operacional. Esta medida permitirá, en el futuro, intervenir la actual pista principal para efectuar trabajos de conservación y mantención sin afectar la continuidad del servicio aeroportuario.

 
De esta manera, el aeropuerto mantendrá la capacidad de operar con sus tres pistas disponibles, otorgando la flexibilidad necesaria para desarrollar obras de mejoramiento de infraestructura sin comprometer la seguridad operacional ni la conectividad regional.

 
Por su parte, la Cámara de Turismo de Magallanes Austro Chile, manifestó que: “Creemos que es importante transmitir tranquilidad a la comunidad y al sector turístico: el aeropuerto de Punta Arenas no cerrará sus operaciones y se nos informó que los trabajos se planificarán buscando afectar lo menos posible la conectividad y el flujo de pasajeros, tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales.

 
Agradecemos al Seremi de Obras Públicas y a la Dirección de Aeropuertos por habernos convocado oportunamente para aclarar la información”, añadió la Cámara.

 
De forma paralela el Seremi de Obras Públicas y el Director Regional de Aeropuertos sostuvieron reunión de trabajo con el jefe de Aeropuertos, Winston Rowlands, para abordar la iniciativa, considerándose que toda obra ejecutada por el MOP es previamente coordinada con la Dirección de Aeronáutica Civil, y que corresponde a una planificación del desarrollo de la infraestructura aeroportuaria de la región.

 
Respecto a la cancelación de vuelos en el aeropuerto, la DGAC informó en la reunión con el MOP que ellos informan las “condiciones de pista” y dejó en claro que el aeropuerto no ha estado cerrado, por lo que la cancelación de vuelos ocurrida en las últimas semanas obedece a una decisión de las líneas aéreas y no de la Dirección de Aeronáutica Civil.

 
El Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con los actores vinculados a la operación aeroportuaria, al turismo y al desarrollo económico regional, señalando que “estas obras responden a una planificación técnica de largo plazo que busca fortalecer la infraestructura aeroportuaria de Magallanes, garantizando la continuidad operacional del principal aeropuerto de la región y entregando certezas a la industria turística y a la comunidad”.

 
Por su parte, la Dirección Regional de Aeropuertos reiteró que todas las intervenciones serán ejecutadas bajo una programación cuidadosamente coordinada con los organismos aeronáuticos competentes, resguardando los estándares de seguridad y servicio que requiere la operación aérea regional.

SEMINARIO TURIMO SANTO TOMÁS -AUSTRO CHILE (1)

SANTO TOMÁS Y AUSTRO CHILE CONVOCARON A MÁS DE CIEN PERSONAS EN SEMINARIO SOBRE EL FUTURO ANTÁRTICO DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

DETIENEN A HOMBRE QUE INTENTABA INGRESAR MÁS DE 8 KILOS DE COCAÍNA OCULTA EN TARROS A PUNTA ARENAS

Leer Más

El sujeto fue sorprendido in fraganti mientras recepcionaba un millonario y voluminoso cargamento de sustancias prohibidas utilizando el sistema de empresas de encomiendas tradicionales.

El sujeto fue sorprendido in fraganti mientras recepcionaba un millonario y voluminoso cargamento de sustancias prohibidas utilizando el sistema de empresas de encomiendas tradicionales.

pdireferencial
nuestrospodcast
operativopdicarabinerosmagallanes

NUEVO OPERATIVO CONJUNTO ENTRE PDI Y CARABINEROS DEJA 23 DETENIDOS EN MAGALLANES

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
austro chile 2

MOP MAGALLANES INFORMA QUE OBRAS EN EL AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO NO IMPLICARÁN CIERRE DE OPERACIONES DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
campaña invierno Cesfam

AGUAS MAGALLANES TRASLADA CAMPAÑA DE INVIERNO A CONSULTORIOS DE PUNTA ARENAS CON APOYO DE UNIVERSITARIOS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Taller Cómics y Manga

ABREN INSCRIPCIONES PARA TALLER DE CÓMICS Y MANGA EN PUNTA ARENAS DURANTE LAS VACACIONES DE INVIERNO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250