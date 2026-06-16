MOP MAGALLANES INFORMA QUE OBRAS EN EL AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO NO IMPLICARÁN CIERRE DE OPERACIONES DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL

Con el objetivo de informar y despejar inquietudes del sector turístico respecto de las futuras obras contempladas en la red aeroportuaria regional, el Seremi de Obras Públicas de Magallanes Alejandro Marusic, junto al Director Regional de Aeropuertos Fabián Navarro, sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de la Cámara de Turismo de Magallanes Austro Chile.



Durante el encuentro, las autoridades explicaron la planificación que la Dirección de Aeropuertos ha desarrollado durante los últimos años para asegurar la continuidad operacional del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, especialmente durante la temporada de mayor flujo de pasajeros y actividad turística.



En la reunión se aclaró expresamente que las obras proyectadas no significarán el cierre del aeropuerto ni la interrupción de las operaciones aéreas durante la temporada estival. Asimismo, se detalló la estrategia operacional diseñada para ejecutar los trabajos de manera gradual y coordinada, resguardando en todo momento la seguridad y la conectividad aérea de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.



Las autoridades del MOP explicaron que esta planificación forma parte de una estrategia de largo plazo impulsada por la Dirección de Aeropuertos, que considera la habilitación de la actual calle de rodaje Alfa como pista operacional. Esta medida permitirá, en el futuro, intervenir la actual pista principal para efectuar trabajos de conservación y mantención sin afectar la continuidad del servicio aeroportuario.



De esta manera, el aeropuerto mantendrá la capacidad de operar con sus tres pistas disponibles, otorgando la flexibilidad necesaria para desarrollar obras de mejoramiento de infraestructura sin comprometer la seguridad operacional ni la conectividad regional.



Por su parte, la Cámara de Turismo de Magallanes Austro Chile, manifestó que: “Creemos que es importante transmitir tranquilidad a la comunidad y al sector turístico: el aeropuerto de Punta Arenas no cerrará sus operaciones y se nos informó que los trabajos se planificarán buscando afectar lo menos posible la conectividad y el flujo de pasajeros, tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales.



Agradecemos al Seremi de Obras Públicas y a la Dirección de Aeropuertos por habernos convocado oportunamente para aclarar la información”, añadió la Cámara.



De forma paralela el Seremi de Obras Públicas y el Director Regional de Aeropuertos sostuvieron reunión de trabajo con el jefe de Aeropuertos, Winston Rowlands, para abordar la iniciativa, considerándose que toda obra ejecutada por el MOP es previamente coordinada con la Dirección de Aeronáutica Civil, y que corresponde a una planificación del desarrollo de la infraestructura aeroportuaria de la región.



Respecto a la cancelación de vuelos en el aeropuerto, la DGAC informó en la reunión con el MOP que ellos informan las “condiciones de pista” y dejó en claro que el aeropuerto no ha estado cerrado, por lo que la cancelación de vuelos ocurrida en las últimas semanas obedece a una decisión de las líneas aéreas y no de la Dirección de Aeronáutica Civil.



El Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con los actores vinculados a la operación aeroportuaria, al turismo y al desarrollo económico regional, señalando que “estas obras responden a una planificación técnica de largo plazo que busca fortalecer la infraestructura aeroportuaria de Magallanes, garantizando la continuidad operacional del principal aeropuerto de la región y entregando certezas a la industria turística y a la comunidad”.



Por su parte, la Dirección Regional de Aeropuertos reiteró que todas las intervenciones serán ejecutadas bajo una programación cuidadosamente coordinada con los organismos aeronáuticos competentes, resguardando los estándares de seguridad y servicio que requiere la operación aérea regional.

