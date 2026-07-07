INFORME INTERNO DE LA DGAC REVELA FALLAS EN AEROPUERTOS ESTRATÉGICOS: SANTIAGO, ARICA Y PUNTA ARENAS

No corresponde a un informe elaborado tras un accidente aéreo ni a una investigación iniciada luego de un incidente operacional. Se trata de un documento interno preparado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que consolida las observaciones permanentes detectadas durante las inspecciones técnicas efectuadas a la infraestructura aeroportuaria chilena a lo largo de 2025.

El oficio N°09/5/017, emitido el 26 de enero de 2026 por el Subdepartamento de Inspección en Vuelo, reúne los hallazgos detectados durante las inspecciones AYVIS (Ayuda visual) y AGA (Ayuda terrestre) realizadas en prácticamente toda la red aeroportuaria nacional. Su propósito fue sistematizar aquellas observaciones que debían ser corregidas por los organismos responsables del mantenimiento y conservación de pistas, calles de rodaje y ayudas visuales.

La radiografía es extensa y deja al descubierto un fenómeno transversal. En el documento aparecen acumulación excesiva de caucho sobre las pistas, grietas, desniveles, juntas deterioradas, señalización desgastada, luces fuera de servicio, obstáculos, vegetación, contaminación por combustibles, presencia de fauna y objetos extraños, considerados uno de los principales riesgos para la seguridad operacional.

Pero más allá del número de observaciones, existe un elemento que llama especialmente la atención: varias de ellas afectan a tres de los aeropuertos más relevantes del país desde el punto de vista estratégico.

El Aeropuerto Arturo Merino Benítez, principal puerta aérea internacional de Chile; el aeropuerto Chacalluta de Arica, emplazado en una de las zonas fronterizas más sensibles del territorio nacional; y el aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, considerado la principal puerta de entrada a la Patagonia y a la Antártica, forman parte de los terminales donde la propia DGAC mantiene una lista de observaciones técnicas pendientes de corrección.

Uno de los aspectos que más se repite en la red es el problema con el “sistemas PAPI” que corresponden a un conjunto de luces ubicadas junto a la pista que guían visualmente a los pilotos durante el aterrizaje, permitiéndoles mantener el ángulo de descenso adecuado para una aproximación segura.

El principal aeropuerto del país

El Aeropuerto Arturo Merino Benítez constituye el corazón del sistema aeronáutico chileno. Desde sus dos pistas despega y aterriza la mayor parte del tráfico nacional e internacional, además de concentrar la mayor parte de la carga aérea que ingresa y sale del país.

Precisamente por esa relevancia operacional, el informe dedica uno de sus capítulos más extensos al principal terminal aéreo de Chile.

Las inspecciones describen diferencias de reglaje en los sistemas PAPI utilizados durante las aproximaciones, luces fuera de servicio, señalización horizontal severamente desgastada, acumulación de caucho en sectores de toma de contacto de las aeronaves, grietas longitudinales y transversales, juntas deterioradas, desniveles en distintos sectores y vegetación emergiendo desde el pavimento.

Los inspectores también identificaron cámaras eléctricas sobresalientes dentro de las franjas de seguridad, presencia de objetos extraños (FOD), restos de materiales de construcción, cuevas de animales, aves y otras especies en sectores operacionales, además de obstáculos que debían ser retirados para cumplir con la normativa aeronáutica.

El documento incorpora observaciones tanto para la pista 17L-35R como para la 17R-35L, además de calles de rodaje, plataformas y ayudas visuales distribuidas en distintas áreas del aeropuerto.

Arica: infraestructura crítica en la frontera norte

A más de dos mil kilómetros de Santiago se encuentra otro de los terminales que concentra especial atención dentro del informe.

El aeropuerto Chacalluta no sólo constituye la principal puerta aérea del extremo norte del país. Su ubicación, a pocos kilómetros de la frontera con Perú y muy próxima a Bolivia, le otorga una importancia estratégica para la conectividad del norte grande, el control fronterizo y las operaciones de carácter civil y militar que se desarrollan en la zona.

Precisamente por ese rol, el listado de observaciones adquiere una dimensión distinta.

Los inspectores detectaron acumulación de caucho sobre la pista, condición que puede afectar la capacidad de frenado de las aeronaves cuando el pavimento se encuentra húmedo; desniveles superiores a cinco centímetros dentro de la franja de seguridad; grietas longitudinales en calles de rodaje; señalización desgastada; luces empotradas cuya instalación debía corregirse debido a diferencias de nivel respecto del pavimento; cámaras eléctricas sobresalientes y materiales de construcción próximos a las áreas operacionales.

El informe también ordena revisar pendientes reglamentarias, controlar la presencia de objetos extraños que eventualmente podrían ser absorbidos por los motores de una aeronave y mantener despejadas las franjas de seguridad, además de corregir diversas ayudas visuales que presentaban observaciones durante las inspecciones realizadas el año pasado.

Punta Arenas: la puerta hacia la Patagonia y la Antártica

En el extremo sur del país, el aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo también figura dentro del documento reservado.

Su importancia estratégica trasciende la conectividad regional. Desde Punta Arenas se desarrolla buena parte de la logística aérea hacia la Antártica, además de concentrar operaciones militares, científicas, comerciales y de abastecimiento que convierten al terminal en uno de los más relevantes del país.

A ello se suma un factor adicional: las condiciones meteorológicas.

Los fuertes vientos cruzados, las bajas temperaturas, la formación de hielo y los bruscos cambios de tiempo obligan a que la infraestructura aeroportuaria y las ayudas visuales funcionen bajo estándares especialmente exigentes para mantener operaciones seguras durante todo el año.

Precisamente por ello, el informe mantiene observaciones respecto de la infraestructura operacional, señalización y ayudas visuales que debían ser corregidas por los organismos responsables de la conservación del recinto.

La presencia de estas observaciones no significa que el aeropuerto opere en condiciones inseguras. Sin embargo, evidencia que incluso uno de los terminales más estratégicos para la presencia chilena en la Patagonia y la Antártica requiere intervenciones permanentes para mantener los estándares que exige la normativa aeronáutica.

Una radiografía que recorre todo Chile

Las observaciones no se concentran únicamente en los tres aeropuertos considerados estratégicos. El oficio interno evidencia problemas a lo largo de prácticamente toda la red aeroportuaria, desde el extremo norte hasta la Patagonia, con un patrón que se repite: deterioro de pavimentos, acumulación de caucho, señalización desgastada, ayudas visuales con observaciones, obstáculos y elementos que debían ser corregidos para mantener los estándares de seguridad operacional.

En Iquique, los inspectores detectaron desgaste de la pista, hundimientos y barreras que podían transformarse en obstáculos. En Antofagasta y Calama, las observaciones se concentraron en los sistemas de aproximación, señalización, pavimentos y elementos sobresalientes dentro de las franjas de seguridad.

El aeropuerto Desierto de Atacama, en Copiapó, figura entre los recintos con mayor cantidad de observaciones, incluyendo iluminación fuera de servicio, señalización prácticamente borrada, hundimientos y contaminación por combustibles en plataformas. En Mataveri, en Rapa Nui, se detectó corrosión del sistema PAPI, estructuras deterioradas y vegetación que interfería con las ayudas visuales.

En La Serena se identificaron grietas, cámaras sobresalientes y árboles que comenzaban a afectar las aproximaciones. La Región de Valparaíso concentró observaciones en los aeródromos de Viña del Mar, Santo Domingo, Peldehue y Robinson Crusoe, donde se reportaron problemas de pavimentos, vegetación, erosión, obstáculos, material FOD y deficiencias en la señalización.

En Rancagua, el sistema PAPI de la pista 21 permanecía fuera de servicio y sin condiciones para su certificación, además de registrarse obstáculos, vegetación y luces REIL inoperativas.

En la zona centro sur, el informe identifica observaciones en Concepción, Los Ángeles y Chillán, donde se repiten problemas de señalización, ayudas visuales, acumulación de caucho, presencia de fauna, vegetación y obstáculos en las aproximaciones.

Más al sur, La Araucanía, Pichoy, Cañal Bajo, El Tepual y Mocopulli también presentan observaciones relacionadas con el deterioro de pavimentos, señalización, ayudas visuales y control de vegetación. Finalmente, en Balmaceda, principal terminal aéreo de Aysén, la DGAC detectó observaciones en pavimentos, franjas de seguridad y áreas de movimiento que requerían intervenciones para mantener los estándares operacionales.

La explicación de la DGAC

Consultada por Radio Bío Bío respecto de las observaciones consignadas en el oficio reservado, la Dirección General de Aeronáutica Civil sostuvo que los hallazgos forman parte del trabajo habitual de fiscalización que realiza sobre la infraestructura aeroportuaria y que su finalidad es precisamente detectar oportunamente aquellas condiciones que requieren ser corregidas para mantener los estándares de seguridad operacional.

“Inspeccionar las pistas y conocer su estado de operatividad es un trabajo recurrente realizado por la DGAC”, señaló la institución.

Como ejemplo, indicó que el aeródromo Cañal Bajo, de Osorno, cerrará su pista durante aproximadamente tres semanas en noviembre de este año para ejecutar una conservación mayor, mientras que en el aeropuerto La Florida, de La Serena, ya se efectuaron trabajos nocturnos de mejoramiento durante el mes de mayo.

La autoridad aeronáutica agregó que mantiene una coordinación permanente con la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, organismo responsable de ejecutar las obras de conservación de pistas y plataformas.

“Se realizan permanentemente coordinaciones con la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas a objeto de poder llevar a cabo las mantenciones y reparaciones necesarias, ya que son ellos los que ejecutan las obras de conservación de pistas”, explicó la DGAC.

En ese contexto, precisó que durante el último tiempo se han remitido diversos oficios al MOP dando cuenta de los hallazgos detectados en aeropuertos como El Tepual, en Puerto Montt; Julio Gallardo, en Puerto Natales; La Araucanía, en Freire, y Mocopulli, en Chiloé, entre otros, con el propósito de programar las intervenciones necesarias.

Finalmente, la institución enfatizó que el desgaste detectado en las pistas responde al uso continuo de la infraestructura y que ello obliga a desarrollar programas permanentes de conservación.

“Es importante mencionar que las pistas tienen un desgaste natural propio por el uso continuo de estas, lo que requiere que cada cierto tiempo lleven a cabo trabajos en pos de la seguridad de las operaciones aéreas en los distintos aeropuertos y aeródromos del país. Es un trabajo permanente y colaborativo tanto con la Dirección de Aeropuertos como con la IATA en reuniones que se realizan todos los meses para analizar la situación y coordinar los trabajos”, concluyó la DGAC.

Fuente: biobiochile.cl



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