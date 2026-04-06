MAGALLANES LIDERA RETRASOS GES A NIVEL NACIONAL SEGÚN INFORME DE CIPS UDD

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la Dra. Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS) de la Universidad del Desarrollo, dio a conocer los principales resultados de un informe que analiza las listas de espera GES al cierre de 2025, evidenciando un preocupante escenario a nivel nacional.

El estudio, basado en datos del Ministerio de Salud, identifica a las regiones del sur como las más afectadas por retrasos en garantías explícitas en salud. En este contexto, Magallanes encabeza el listado con una tasa de 1.090 casos por cada 100.000 habitantes, seguida por O’Higgins (906) y Los Ríos (905), consolidando una tendencia que posiciona a estas zonas como las más críticas del país.

El informe también advierte un aumento significativo en la lista de espera GES entre 2020 y 2025, periodo en que los retrasos crecieron un 50%, pasando de 52.526 a 78.594 casos. Al cierre de 2025, además de Magallanes, destacan con altas tasas las regiones de Coquimbo (646) y La Aracanía (612), mientras que en el extremo opuesto, las regiones del norte presentan cifras considerablemente más bajas, por debajo del promedio nacional de 425.

“Es de suma importancia conocer la situación de estos pacientes y saber qué patología es la que están esperando. Aquí la colaboración público-privada se hace indispensable para poder tratar a todas las personas que no tienen acceso a salud en sus regiones”, señaló Paula Daza.

Otro de los puntos críticos abordados en el informe corresponde a las garantías GES asociadas a cáncer, donde los retrasos han experimentado un aumento sostenido. Entre diciembre de 2020 y diciembre de 2025, estos crecieron en un 300%, pasando de 4.758 a 19.046 casos. Durante el último año, los mayores retrasos se concentraron en cáncer cervicouterino (28%), colorrectal (25%), de mama (20%), gástrico (7%) y de próstata (5%).

Especial preocupación genera el incremento en cáncer cervicouterino, que registró un alza del 90% en un año, junto con el aumento en cáncer colorrectal (46%) y gástrico (33%), evidenciando un deterioro sostenido en la oportunidad de atención para estas patologías.

En cuanto a la brecha regional en GES oncológico, el análisis sitúa nuevamente a Magallanes en el primer lugar, con una tasa de 246,8 prestaciones en espera por cada 100.000 habitantes. Le siguen Coquimbo, Biobío, O’Higgins y La Aracanía, mientras que las tasas más bajas se concentran en regiones del norte como Arica, Atacama y Antofagasta.

“La alerta sanitaria que dio a conocer el gobierno debe considerar estos datos para diseñar una estrategia focalizada en cáncer en estas comunas y priorizarlas, especialmente en los tipos de cáncer con mayores retrasos, que en su mayoría afectan a mujeres”, concluyó Daza.