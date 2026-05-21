ESCUELA MANUEL BULNES CELEBRÓ 37 AÑOS DESTACANDO SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN Y LA COMUNIDAD

​Con una jornada artística y comunitaria, la Escuela Manuel Bulnes de Punta Arenas celebró sus 37 años de historia junto a estudiantes, funcionarios, familias e invitados especiales. La actividad puso en valor la identidad del establecimiento y el trabajo desarrollado por su comunidad educativa. Durante la velada se presentaron distintos números artísticos, entre ellos el grupo de danza dirigido por la asistente de la educación Erica Vargas y la interpretación musical de la estudiante Katalina Cheuquepán, quien emocionó al público con la canción “Hasta la Raíz”. Funcionarios del establecimiento también participaron con presentaciones preparadas especialmente para la ocasión. Uno de los momentos centrales fue el discurso de la directora Vanessa Mansilla Wolf, quien repasó los principales avances alcanzados en los últimos cuatro años, destacando el fortalecimiento del Plan de Asistencia Escolar, iniciativa reconocida a nivel nacional por el Ministerio de Educación como una buena práctica educativa. La directora además relevó la implementación de la Jornada Escolar Completa desde Educación Parvularia hasta 8° Básico y reafirmó el desafío de continuar fortaleciendo los aprendizajes de los estudiantes. La ceremonia también incluyó reconocimientos a funcionarios y estudiantes destacados por representar los valores e identidad de la comunidad bulnesiana.

