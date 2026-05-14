14 de mayo de 2026
LUCHADOR PROFESIONAL “RASPUTIN” DICTÓ UNA CHARLA SOBRE SUPERACIÓN PERSONAL EN SANTO TOMÁS
La actividad permitió que alumnos de diversas áreas conocieran la trayectoria internacional del deportista mexicano.
Durante los días 11 y 12 de mayo, el deportista profesional mexicano Paul Lara, conocido internacionalmente como “Rasputín”, visitó la sede de Santo Tomás Punta Arenas para impartir una serie de charlas enfocadas en la disciplina deportiva y el crecimiento personal. Los encuentros se llevaron a cabo en el patio techado de la sede ubicada en Mejicana 665, en jornada diurna y vespertina.
Esta iniciativa fue impulsada originalmente por Carolina Cataldo Méndez, estudiante de la carrera de Servicios Aerocomerciales y Transportes Turísticos y quien también practica lucha libre. La alumna propuso la instancia a la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) y acogió la propuesta con el fin de fomentar el intercambio cultural y motivacional entre los jóvenes, destacando que el desarrollo estudiantil se fortalece con experiencias que trascienden el aula.
Respecto a la jornada, María José Gallardo, alumna de tercer semestre de Servicios Aerocomerciales, valoró la instancia señalando que: “Lo que más destaco es que es un luchador muy versátil y entretenido, que busca motivar a más personas, ya sea en lo que es la lucha libre, o también dando a conocer su cultura. La charla fue super divertida, dinámica y con mucho para aprender”
Dada la relevancia del contenido, los estudiantes del área de actividad física participaron activamente en la actividad. Danilo Ivelic, egresado de Preparador Físico y actual alumno de Técnico en Deportes, destacó el impacto de la trayectoria del invitado: " La charla me pareció muy interesante y entretenida, ya que el expositor tiene mucha experiencia a nivel internacional, y ha visitado muchos países. Cómo el expositor decía, para poder lograr sus sueños debe realizar su primer paso, para poder avanzar. Un sueño parte con varios pasos a lo largo del tiempo, hasta poder concretarse en la realidad. La charla me deja como aprendizaje, que, si te arriesgas a realizar lo que deseas, puedes cumplir tus sueños.”
Con la realización de este evento, Santo Tomás Punta Arenas reafirma su compromiso con una formación integral, vinculando a sus estudiantes con referentes internacionales que promueven la resiliencia y la excelencia en el desempeño personal y profesional.
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El organismo rechazó la solicitud de la sociedad Red Aeroportuaria Austral para declarar la inviabilidad económica del contrato y darle un término anticipado. De esta forma, tampoco se podrá finalizar anticipadamente la concesión, pero al mantener las condiciones del contrato actual, se estima que las obras de ampliación del aeropuerto de Magallanes se aplazarían por más de una década.
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