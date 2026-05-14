LUCHADOR PROFESIONAL “RASPUTIN” DICTÓ UNA CHARLA SOBRE SUPERACIÓN PERSONAL EN SANTO TOMÁS

​Durante los días 11 y 12 de mayo, el deportista profesional mexicano Paul Lara, conocido internacionalmente como “Rasputín”, visitó la sede de Santo Tomás Punta Arenas para impartir una serie de charlas enfocadas en la disciplina deportiva y el crecimiento personal. Los encuentros se llevaron a cabo en el patio techado de la sede ubicada en Mejicana 665, en jornada diurna y vespertina.



Esta iniciativa fue impulsada originalmente por Carolina Cataldo Méndez, estudiante de la carrera de Servicios Aerocomerciales y Transportes Turísticos y quien también practica lucha libre. La alumna propuso la instancia a la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) y acogió la propuesta con el fin de fomentar el intercambio cultural y motivacional entre los jóvenes, destacando que el desarrollo estudiantil se fortalece con experiencias que trascienden el aula.



Respecto a la jornada, María José Gallardo, alumna de tercer semestre de Servicios Aerocomerciales, valoró la instancia señalando que: “Lo que más destaco es que es un luchador muy versátil y entretenido, que busca motivar a más personas, ya sea en lo que es la lucha libre, o también dando a conocer su cultura. La charla fue super divertida, dinámica y con mucho para aprender”



Dada la relevancia del contenido, los estudiantes del área de actividad física participaron activamente en la actividad. Danilo Ivelic, egresado de Preparador Físico y actual alumno de Técnico en Deportes, destacó el impacto de la trayectoria del invitado: " La charla me pareció muy interesante y entretenida, ya que el expositor tiene mucha experiencia a nivel internacional, y ha visitado muchos países. Cómo el expositor decía, para poder lograr sus sueños debe realizar su primer paso, para poder avanzar. Un sueño parte con varios pasos a lo largo del tiempo, hasta poder concretarse en la realidad. La charla me deja como aprendizaje, que, si te arriesgas a realizar lo que deseas, puedes cumplir tus sueños.”



Con la realización de este evento, Santo Tomás Punta Arenas reafirma su compromiso con una formación integral, vinculando a sus estudiantes con referentes internacionales que promueven la resiliencia y la excelencia en el desempeño personal y profesional.



