Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

14 de mayo de 2026

LUCHADOR PROFESIONAL “RASPUTIN” DICTÓ UNA CHARLA SOBRE SUPERACIÓN PERSONAL EN SANTO TOMÁS

La actividad permitió que alumnos de diversas áreas conocieran la trayectoria internacional del deportista mexicano.

CHARLA RASPUTIN (4)

​Durante los días 11 y 12 de mayo, el deportista profesional mexicano Paul Lara, conocido internacionalmente como “Rasputín”, visitó la sede de Santo Tomás Punta Arenas para impartir una serie de charlas enfocadas en la disciplina deportiva y el crecimiento personal. Los encuentros se llevaron a cabo en el patio techado de la sede ubicada en Mejicana 665, en jornada diurna y vespertina.

 
Esta iniciativa fue impulsada originalmente por Carolina Cataldo Méndez, estudiante de la carrera de Servicios Aerocomerciales y Transportes Turísticos y quien también practica lucha libre. La alumna propuso la instancia a la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) y acogió la propuesta con el fin de fomentar el intercambio cultural y motivacional entre los jóvenes, destacando que el desarrollo estudiantil se fortalece con experiencias que trascienden el aula.

 
Respecto a la jornada, María José Gallardo, alumna de tercer semestre de Servicios Aerocomerciales, valoró la instancia señalando que: “Lo que más destaco es que es un luchador muy versátil y entretenido, que busca motivar a más personas, ya sea en lo que es la lucha libre, o también dando a conocer su cultura. La charla fue super divertida, dinámica y con mucho para aprender”

 
Dada la relevancia del contenido, los estudiantes del área de actividad física participaron activamente en la actividad. Danilo Ivelic, egresado de Preparador Físico y actual alumno de Técnico en Deportes, destacó el impacto de la trayectoria del invitado: " La charla me pareció muy interesante y entretenida, ya que el expositor tiene mucha experiencia a nivel internacional, y ha visitado muchos países. Cómo el expositor decía, para poder lograr sus sueños debe realizar su primer paso, para poder avanzar. Un sueño parte con varios pasos a lo largo del tiempo, hasta poder concretarse en la realidad. La charla me deja como aprendizaje, que, si te arriesgas a realizar lo que deseas, puedes cumplir tus sueños.”

 
Con la realización de este evento, Santo Tomás Punta Arenas reafirma su compromiso con una formación integral, vinculando a sus estudiantes con referentes internacionales que promueven la resiliencia y la excelencia en el desempeño personal y profesional.

CAMPEONATO DE PESCA (1)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA A PARTICIPAR EN CAMPEONATO DE PESCA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

REVÉS PARA EL NUEVO AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS: PANEL TÉCNICO DE CONCESIONES RECHAZÓ SOLICITUD DE CONCESIONARIA Y AMPLIACIÓN SE RETRASARÍA HASTA 2041

Leer Más

El organismo rechazó la solicitud de la sociedad Red Aeroportuaria Austral para declarar la inviabilidad económica del contrato y darle un término anticipado. De esta forma, tampoco se podrá finalizar anticipadamente la concesión, pero al mantener las condiciones del contrato actual, se estima que las obras de ampliación del aeropuerto de Magallanes se aplazarían por más de una década.

El organismo rechazó la solicitud de la sociedad Red Aeroportuaria Austral para declarar la inviabilidad económica del contrato y darle un término anticipado. De esta forma, tampoco se podrá finalizar anticipadamente la concesión, pero al mantener las condiciones del contrato actual, se estima que las obras de ampliación del aeropuerto de Magallanes se aplazarían por más de una década.

aeropuertopuq
nuestrospodcast
quintralamagallanes

"ME DIJO QUE LO HICIERA SUFRIR": LAS CONFESIONES TRAS LA CAÍDA DE LA "QUINTRALA DE MAGALLANES"

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Guillermo ruiz santana

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025: PROCESO SE DESARROLLA CON NORMALIDAD EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
CHARLA RASPUTIN (4)

LUCHADOR PROFESIONAL “RASPUTIN” DICTÓ UNA CHARLA SOBRE SUPERACIÓN PERSONAL EN SANTO TOMÁS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
SS 3

DENUNCIA CIUDADANA Y CÁMARAS MUNICIPALES PERMITIERON LA DETENCIÓN DE SUJETO CON ARMA BLANCA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
baseohiggins

GOBIERNO DETALLA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CHILE EN LA ANTÁRTICA Y ENFATIZA IMPORTANCIA DE RECUPERAR VILLA LAS ESTRELLAS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336