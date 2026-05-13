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13 de mayo de 2026

GOBERNADOR JORGE FLIES MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR RETRASOS PRESUPUESTARIOS Y FALTA DE COORDINACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL EN MAGALLANES

Buenos días región.

gobernadorflies

En una reciente entrevista en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies Añón, realizó un balance crítico tras los primeros dos meses de la instalación del nuevo gobierno nacional. Aunque reconoció el periodo natural de ajuste de toda administración, la autoridad regional encendió las alarmas sobre la ejecución presupuestaria y la relación técnica con los ministerios.

Incertidumbre Presupuestaria y el Plan de Zonas Extremas

El Gobernador Flies expresó su "preocupación importante" respecto a los marcos presupuestarios, señalando que las definiciones del nivel central están llegando con retraso. Uno de los puntos más críticos es el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE).

"Habíamos acordado inicialmente un marco de 40.000 millones de pesos, el cual se ajustó a 25.000 millones. Sin embargo, estamos a mediados de mayo y los recursos aún no están disponibles para gasto", denunció Flies [ 03:25 ]. Explicó que, debido a la burocracia en Hacienda y Contraloría, la región solo tendrá cerca de cuatro meses efectivos para ejecutar la inversión, lo que pone en riesgo el avance de obras emblemáticas como la Biblioteca y Archivo Regional y el muelle de Puerto Williams.

Falta de Coordinación con Vivienda y Salud

Flies calificó como "llamativo" el reciente viaje del Ministro de Vivienda a la región, quien no sostuvo reuniones con el Gobierno Regional (GORE) pese a que este último es el principal financista de las obras habitacionales en la zona. "No se puede construir prácticamente una casa en Magallanes sin el aporte del Gobierno Regional; espero que esto sea una excepcionalidad y no la pauta", subrayó la autoridad [ 06:04 ].

En el ámbito de la salud, el Gobernador advirtió que el convenio de programación aún no ha sido firmado por el Ministerio de Salud (Minsal), lo que mantiene en la incertidumbre proyectos clave como postas rurales, consultorios y el centro geriátrico regional.

Desarrollo Económico: Hidrógeno Verde y Salmonicultura

Pese a las críticas administrativas, Flies se mostró optimista respecto al potencial productivo de la región:

  • Hidrógeno Verde: Aseguró que, aunque el contexto internacional y los cambios políticos en potencias como EE. UU. pueden influir, el proceso en Magallanes no está detenido y se esperan decisiones de inversión importantes en los próximos 12 a 18 meses [ 18:12 ].

  • Salmonicultura: Destacó que la industria ha mejorado sus estándares de sostenibilidad y relación con la comunidad. "Si Chile va a crecer en producción salmonera, la única región que puede hacerlo es Magallanes", afirmó, proyectando que la producción podría llegar a duplicarse en los próximos años [ 21:27 ].

  • Turismo: Resaltó el crecimiento del sector, pero instó a trabajar en la capacidad de carga de destinos como Torres del Paine y la Antártica para evitar el colapso de la infraestructura actual.

Situación Judicial

Finalmente, consultado sobre las recientes acciones judiciales y querellas cruzadas con consejeros regionales, Flies se declaró "absolutamente tranquilo". Atribuyó estas acciones a una estrategia de "desprestigio" por parte de sectores políticos que no han podido ganar democráticamente, reafirmando su confianza en la rapidez de la justicia para esclarecer los hechos.


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