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11 de mayo de 2026

PÁDEL EN MAGALLANES: DESTACAN PARTICIPACIÓN EN INTERCLUBES Y LANZAN NUEVA FECHA DE LA LIGA REGIONAL

Vive Pádel

vive padel viento austral

Katherin Guala y Marcelo Ramírez visitaron los estudios para analizar el auge del pádel en Punta Arenas. Destacaron la reciente participación regional en el Interclubes de Llanquihue, donde los representantes locales obtuvieron importantes resultados deportivos. Esta experiencia fortalece el nivel competitivo de los deportistas de la región de Magallanes en el contexto de torneos nacionales.

En el marco del programa Vive Padel, se confirmó el inicio de la segunda fecha de la Liga Pádel Magallanes. Los invitados extendieron la invitación a toda la comunidad para presenciar este evento deportivo que convoca a los mejores exponentes locales.

La formación de nuevos talentos también fue un eje central de la conversación, destacando el éxito del reciente campeonato de menores. El profesor Marcelo Ramírez explicó cómo las actividades extraescolares (Acles) están integrando con éxito a niños y jóvenes al deporte. En Vive Padel, se resaltó que estas bases formativas son fundamentales para el recambio generacional en la región de Magallanes.

El crecimiento del pádel en la zona se ve reflejado en la masiva participación en los talleres y las distintas ligas locales en curso. En Polar Comunicaciones se continúa impulsando la difusión de estas iniciativas que promueven la vida sana y la recreación familiar. La gestión en el Complejo Viento Austral sigue consolidándose como un pilar estratégico para el desarrollo del deporte regional.



vive padel

RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE Y PROYECCIONES DE LA LIGA PADEL MAGALLANES

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