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9 de mayo de 2026

PROYECTO ARTÍSTICO DE PUNTA ARENAS REPRESENTARÁ A MAGALLANES EN ENCUENTRO INTERNACIONAL EN EL GAM

​La iniciativa “Había una vez: Apropiación sensible del mundo”, desarrollada junto a estudiantes de la Escuela Juan Williams, fue seleccionada entre las ocho experiencias pedagógicas más innovadoras del país.

TALLER EN ESCUELA JUAN WILLIAMS

Un proyecto artístico y pedagógico desarrollado en la Escuela Juan Williams de Punta Arenas fue seleccionado para representar a Magallanes en el III Encuentro Internacional de Educación, Arte y Cultura “Hilando Saberes”, actividad que se realizará entre el 14 y 16 de mayo en el Centro Gabriela Mistral (GAM), en Santiago.

La propuesta “Había una vez: Apropiación sensible del mundo”, creada por la artista docente Leonor Harris Moya durante la implementación del programa Acciona 2025, surgió inicialmente como una estrategia para reforzar la lectoescritura en estudiantes de segundo básico. Sin embargo, la experiencia evolucionó hacia un trabajo interdisciplinario que integró artes visuales, literatura infantil y exploración del territorio.

El proyecto incluyó actividades de escritura creativa inspiradas en el surrealismo y el dadaísmo, además de salidas pedagógicas al Humedal Pudeto. En ese espacio, niñas y niños observaron aves y el entorno natural utilizando binoculares construidos con materiales reciclados, experiencia que posteriormente derivó en la creación de esculturas y composiciones artísticas elaboradas con elementos reutilizados.

Leonor Harris Moya destacó que la iniciativa busca validar procesos artísticos y literarios que muchas veces quedan fuera de la enseñanza tradicional. Según explicó, el trabajo desde las artes y el juego permite que las infancias desarrollen una relación más cercana con el territorio y fortalezcan su capacidad creativa.

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, valoró la selección del proyecto y señaló que refleja el desarrollo de propuestas educativas y culturales de alto nivel en Magallanes. La artista docente presentará los resultados de esta experiencia el viernes 15 de mayo en el GAM, compartiendo el trabajo realizado junto a estudiantes de la Escuela Juan Williams.


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