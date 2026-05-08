8 de mayo de 2026
PLAN DE ALERTA ONCOLÓGICA: MINSAL CONTACTÓ AL 94% DE PACIENTES CON GARANTÍAS GES RETRASADAS
La cartera detalló que la estrategia, que busca disminuir las listas de espera en tratamientos contra el cáncer, logró avanzar en más de 20 mil casos con demora.
El Ministerio de Salud (Minsal) presentó este viernes el primer reporte del Plan de Alerta Oncológica, diseñado por el Gobierno para agilizar la atención de pacientes con cáncer y reducir las listas de espera.
Según detalló la cartera, en la primera fase de la estrategia se identificaron 33.702 atenciones oncológicas con tiempo de espera prolongado, 19.000 de ellas garantías GES retrasadas.
Asimismo, en la segunda fase se logró contactar al 94 por ciento de los pacientes y se avanzó en más de 20.000 casos que contaban con demora.
"No podemos decir que el tratamiento ha terminado porque estos son tratamientos prolongados. Ellos estaban esperando para ser vinculados para iniciar su tratamiento", explicó la ministra de Salud, May Chomali.
"El compromiso que nosotros hicimos fue que todos estos pacientes ya iban a estar con su tratamiento iniciado. ¿Qué significa? desde que le agendamos la consulta médica, hasta que se haya realizado la cirugía; o que se haya hecho su diagnóstico o entregado el informe de su biopsia; cualquier acto que diga 'empezamos el tratamiento de ese paciente con cáncer'", agregó.
El Minsal indicó que, hasta la fecha, se han resuelto formalmente 7.704 casos de prestaciones oncológicas e hizo un llamado a aquellos pacientes -que aún no han sido contactados- a comunicarse con la plataforma Salud Responde para actualizar su situación y agilizar su atención.
Fuente: cooperativa.cl
Ambos extranjeros fueron trasladados por detectives en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile, junto a otras 38 personas expulsadas del país con destino a Colombia, Haití y República Dominicana.
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