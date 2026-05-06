JAVIER ROMERO ES EL NUEVO DIRECTOR REGIONAL DE CORFO EN MAGALLANES

El ingeniero constructor y presidente regional del Partido Republicano encabezará el organismo encargado del fomento productivo en la región.

Javier Romero fue designado como nuevo jefe regional de Corfo en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, asumiendo la dirección de una de las principales instituciones vinculadas al desarrollo económico, la innovación y el emprendimiento en el territorio.

Romero es ingeniero constructor de la Universidad del Bío-Bío y actualmente se desempeña como socio de la empresa Constructora Coirones Ltda., con base en Punta Arenas. En el ámbito político, es presidente regional del Partido Republicano, lo que lo posiciona dentro del escenario público local.

De acuerdo con su perfil profesional, cuenta con una trayectoria en el sector de la construcción, desempeñándose en cargos como administrador de obras y jefe de terreno en empresas como Salfa, Ebcosur y Bravo e Izquierdo. Entre sus funciones ha participado en la ejecución y gestión de proyectos, incluyendo el proceso de normalización del Hospital de Porvenir.

Su experiencia también incluye labores en estudio de propuestas y control de proyectos, además de autodefinirse como emprendedor en su cuenta de Instagram. Su perfil se consolida vinculado a la planificación, ejecución y supervisión de obras en la región.

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