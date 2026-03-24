DESDE PUERTO WILLIAMS, AUSTRO CHILE ANUNCIA EVENTO CLAVE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO EN MAGALLANES

En el marco de una agenda de trabajo en la capital de la Provincia Antártica, Austro Chile anunció la realización del seminario “Turismo Magallanes”, iniciativa organizada por la Cámara de Turismo de Magallanes y de la Antártica Chilena y cofinanciada y apoyada por CORFO a través del Comité de Desarrollo Productivo Regional, que busca fortalecer el ecosistema turístico regional.



El evento se desarrollará entre el lunes 20 y martes 21 de abril en Punta Arenas y el miércoles 22 de abril en Puerto Williams, contemplando un seminario principal, capacitaciones y espacios de networking, con la participación de actores públicos y privados, academia y expertos del sector. “El encuentro busca consolidarse como un hito para el turismo regional, aportando una mirada de largo plazo que combine desarrollo económico, protección del entorno natural y fortalecimiento de las comunidades locales”, indicó Daniela Rodríguez, gerente de Austro Chile.



Durante su visita a Puerto Williams, Austro Chile sostuvo además reuniones de trabajo con el Delegado Presidencial Provincial de la Antártica, Rodolfo Moncada, y el Alcalde de la Municipalidad Cabo de Hornos, Patricio Fernández, con quienes se analizaron desafíos y oportunidades para el desarrollo turístico de la provincia, así como la importancia de fortalecer el trabajo colaborativo entre el sector público y privado.



Esta agenda en terreno permitió relevar el rol estratégico de Puerto Williams, así como su creciente posicionamiento como destino turístico de intereses especiales, destacando la necesidad de avanzar en iniciativas que impulsen su desarrollo sustentable y su visibilidad en mercados internacionales.



La realización de este evento representa una oportunidad concreta para fortalecer capacidades, generar redes y avanzar en una estrategia compartida que permita consolidar a Magallanes y la Antártica Chilena como un destino de clase mundial.

Más información sobre el programa e inscripciones se encontrará disponible en la plataforma oficial del evento https://welcu.com/austro-chile/turismomagallanes





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