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28 de abril de 2026

EL 1° DE MAYO ENTRA EN VIGENCIA NUEVO SISTEMA TARIFARIO PARA EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes recuerda que, a partir del 1 de mayo de 2026, entra en vigencia el nuevo sistema tarifario para ingresar al Parque Nacional Torres del Paine.

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La nueva estructura busca optimizar el flujo de visitantes y mejorar la experiencia de conservación y recreación en el parque, aminorando el impacto que el incremento en la cantidad de visitas pueda afectar al entorno de la unidad.

El nuevo sistema tarifario entra en rigor el 1° de mayo modifica la estructura que establecía una tarifa de compra de pases por menos o más de 3 días a una modalidad más flexible y acorde a las necesidades de gestión del parque que establece una entrada diaria por un solo día y una entrada por 2 o más días, válida para un período continuo de hasta 10 días como máximo.

Cabe recordar que las nuevas tarifas para el Parque Nacional Torres del Paine, las cuales ya han sido informadas previamente, iban a comenzar a regir desde el 1° de enero del presente año, pero CONAF decidió postergar la medida para el mes de mayo como una forma de no alterar el desarrollo de la temporada estival 2025-2026.

Los valores actualizados de tarifas para todas las categorías (nacionales, extranjeros, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y acompañantes) se encuentran disponibles en el sitio web institucional de CONAF para venta de entradas a las áreas protegidas (wwwpasesparques.cl).

Para mayor detalle, los operadores turísticos y visitantes pueden contactar a la Dirección Regional de CONAF en Magallanes y de la Antártica Chilena o a la Gerencia de Áreas Protegidas.

Reglamento para actividades turísticas invernales

De igual forma, ya comenzó a regir el "Reglamento para actividades turísticas en condiciones invernales en el Parque Nacional Torres del Paine", el cual exige, entre otros requisitos, que toda persona que realice actividades turísticas invernales en rutas de alta dificultad o en condiciones invernales deberá contratar los servicios de un guía habilitado por CONAF o por la autoridad competente.

Si bien, la fecha oficial de inicio ha sido el 1° de mayo de cada año, CONAF decidió adelantar desde este lunes 27 de abril la temporada invernal debido a las condiciones climáticas imperantes en la zona.

Además, CONAF informa que durante la temporada 2026 no se implementarán las medidas de regulación del acceso al sendero Base Torres, manteniéndose sin cambios respecto a temporadas anteriores, no obstante se evaluarán de forma permanente las condiciones operativas y de personal para una futura implementación, recomendando a los visitantes se informen oportunamente sobre las rutas habilitadas, condiciones climáticas y exigencias técnicas antes de planificar su excursión.

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