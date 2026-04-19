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19 de abril de 2026

CONAF REALIZÓ JORNADA BINACIONAL SOBRE INCENDIOS FORESTALES EN LA PATAGONIA CHILENO-ARGENTINA

​La instancia reunió en Punta Arenas a autoridades y equipos técnicos de Chile y Argentina para coordinar acciones de prevención y combate de incendios forestales en territorios compartidos.

JORNDA BINACIONAL 2

Durante dos días, Punta Arenas fue sede de la VI Jornada Binacional de Protección Contra Incendios Forestales en la Patagonia Chileno-Argentina, organizada por la Corporación Nacional Forestal en Magallanes, con la participación de representantes del Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz, Argentina.

En la actividad, el equipo regional del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales (DEPRIF) de CONAF, junto a delegaciones argentinas, intercambió experiencias y avanzó en la coordinación de acciones conjuntas ante eventuales emergencias que puedan afectar ecosistemas compartidos entre ambos países.

La jornada consideró la relevancia de los territorios colindantes, donde los efectos de incendios forestales pueden impactar recursos naturales, capacidades humanas y técnicas en ambos lados de la frontera. En ese contexto, se abordaron lineamientos para fortalecer la cooperación y la asistencia mutua entre instituciones.

El acto inaugural contó con la participación del seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada; el cónsul de Argentina en Punta Arenas, Darío Dziewezo Polski; el director regional (s) de CONAF, Nelson Moncada; y la directora de Bosques del Consejo Agrario Provincial, Ayelen Alberti.

Durante la primera jornada se desarrollaron exposiciones sobre integración binacional, gestión operativa, estudios de casos, uso de tecnología para detección y análisis, legislación sobre bosque nativo y modelos de comportamiento del fuego según la vegetación patagónica. Posteriormente, las actividades continuaron en el vivero de CONAF en Río de los Ciervos, donde se presentó equipamiento y recursos destinados a la prevención y combate de incendios forestales.


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