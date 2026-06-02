MÁS DE 400 PERSONAS PARTICIPARON EN LA CORRIDA FAMILIAR DEL MES DEL MAR MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

Una verdadera fiesta del deporte, la vida sana y la comunidad se vivió en Puerto Williams con la realización de la Corrida Familiar del Mes del Mar, actividad organizada en conjunto por la Armada de Chile y la Municipalidad de Cabo de Hornos, que reunió a más de 400 participantes de todas las edades.



La jornada congregó a hombres, mujeres, jóvenes y niños, quienes recorrieron las calles de la ciudad en un ambiente marcado por la alegría, el compañerismo y el entusiasmo. Los asistentes recibieron poleras conmemorativas, medallas, premios y diversas sorpresas que hicieron de esta actividad una experiencia inolvidable para las familias de la comuna.



La iniciativa contó además con el apoyo de DAP, empresa que estuvo a cargo de la entrega de las medallas que acompañaron a cada participante como reconocimiento a su esfuerzo y compromiso con el deporte y la vida saludable.

El Capitán de Navío Manuel Iturria Juillerat, Comandante del Distrito Naval Beagle, destacó el éxito de la actividad y su significado dentro de las conmemoraciones marítimas.



“Con esta actividad estamos dando por terminadas las actividades conmemorativas del Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa. Quiero agradecer a la Municipalidad y a las empresas privadas por su apoyo, porque no podríamos realizar estas iniciativas sin ustedes. También agradezco a la comunidad, que una vez más se volcó a las calles para participar y acompañarnos en esta gran jornada”.



Por su parte, el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, valoró la masiva participación de las familias y el trabajo conjunto desarrollado con la institución naval.



“Ver a la familia corriendo junta es muy motivante. Quiero agradecer a la Armada por su disposición permanente para generar actividades en nuestra comuna y fortalecer espacios de encuentro que promueven la vida saludable, la recreación y la participación de nuestros vecinos y vecinas”.



La Corrida Familiar del Mes del Mar se ha consolidado como una de las actividades deportivas más esperadas del calendario local, reafirmando el compromiso de la Armada de Chile, la Municipalidad de Cabo de Hornos y las organizaciones colaboradoras con el bienestar y la calidad de vida de la comunidad más austral del mundo.







