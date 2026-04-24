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24 de abril de 2026

MÁS DE 11 MIL FAMILIAS YA COBRARON EL APORTE FAMILIAR PERMANENTE EN MAGALLANES

El Instituto de Previsión Social (IPS) de Magallanes está realizando un llamado a quienes aún no han hecho efectivo este beneficio, invitándoles a revisar a través de www.aportefamiliar.cl si les corresponde recibirlo.

Gráfica prensa_Balance Aporte Familiar_10

​El Instituto de Previsión Social (IPS) Magallanes realizó un positivo balance del pago del Aporte Familiar Permanente 2026, conocido también como ex Bono Marzo. Hasta la fecha, un total de 11.875 familias magallánicas han recibido el beneficio, cuyo monto alcanza los $66.834 por carga familiar o familia.

 
A nivel nacional, más de 1 millón 704 mil familias han hecho efectivo también este cobro. Sin embargo, según anunciaron las autoridades previsionales de la región, aún queda un grupo de personas que no lo han recibido, por lo cual, el Seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas; junto al IPS, hacen hoy un llamado a esas cerca de 700 familias que no han hecho efectivo este beneficio en la zona.

 
En palabras de la autoridad laboral, “es muy importante que las familias que tienen asignado el pago presencial del Aporte Familiar Permanente, ya sea en caja Los Héroes o BancoEstado, revisen en el sitio web www.aportefamiliar.cl, o bien, llamen al Call Center 101 de ChileAtiende para consultar si les corresponde el beneficio, ya que, sabemos, esta es una importante ayuda económica y no queremos que existan familias magallánicas que se queden sin el beneficio”.


Por su parte, el director regional (s) del IPS Magallanes, José Pérez Núñez, recordó a las personas que “existe un plazo para cobrar el ex Bono Marzo, que es de nueve meses a partir de la fecha en que se emite el documento de pago. Por ejemplo, si en la página www.aportefamiliar.cl se indica que el pago para una familia estuvo disponible desde el 16 de marzo de 2026 en adelante, entonces, el pago tendrá una vigencia hasta el 16 de diciembre de este año”, explicó.
Asimismo, el director (s) señaló que no es necesario realizar postulación ni inscripción alguna para recibir este apoyo, ya que se asigna de manera automática a quienes cumplan con los requisitos. Por tanto, lo importante es revisar en el sitio mencionado o acudir a las sucursales IPS – ChileAtiende de toda la región.


¿Cómo revisar si soy beneficiario del Aporte Familiar?


• Ingresa al sitio oficial: www.aportefamiliar.cl o www.chileatiende.cl.


• Digita tu RUN y fecha de nacimiento.


• Si eres beneficiario o beneficiaria, el sistema te indicará el monto de tu Aporte, tu fecha de pago y lugar en donde debes cobrar.





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