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4 de junio de 2026

SUBDERE MAGALLANES EXPONE PLAN DE ZONAS EXTREMAS ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL DE PORVENIR

El jefe de la Unidad Regional señaló que el proceso de toma de decisiones y la priorización final de las iniciativas de inversión es facultad del Gobierno Regional.

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Con el fin de informar sobre los proyectos del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), el jefe de la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Javier Labrín Jofré, asistió a una reunión con el alcalde de la comuna de Porvenir, Gabriel Parada y su Concejo Municipal. El objetivo de la jornada fue dar a conocer los alcances y la cartera de proyectos del PEDZE en la comuna. Durante la instancia, se detalló que estas iniciativas forman parte de una planificación estratégica con un horizonte de ejecución de 10 años.

 
Priorización y rol municipal

 
El jefe de la Unidad Regional señaló que el proceso de toma de decisiones y la priorización final de las iniciativas de inversión es facultad del Gobierno Regional. Considerando esta modalidad, se recomienda que el representante municipal tenga un rol fundamental en identificar y comunicar las necesidades de su comuna, siendo el puente directo entre el territorio y la autoridad regional.

 
El alcalde, Gabriel Parada, manifestó que “la exposición realizada por el jefe de la Unidad Regional de, nos entrega información valiosa sobre el PEDZE y las obras en que se va a invertir en la comuna y en la provincia, y los proyectos de arrastre, lo que nos permite tener un diálogo fluido con la Subdere y con el Gobierno Regional, como municipio. Además, tuvimos la oportunidad de ver la cartera de proyectos de la Subdere, de sus programas permanentes con los municipios, en el sentido de utilizar los recursos que tiene este organismo para el desarrollo territorial, lo que nos lleva a tener una planificación bastante estratégica. También contamos con otros beneficios como el financiamiento a través del Royalty Minero, cercano a $280 millones para esta comuna, que nos permitirá focalizar y entregar recursos para obras que son muy importantes para el desarrollo de nuestra comuna”.

 
Por su parte, el jefe de la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo señaló que “Con esta actividad, estamos cumpliendo el mandato que nos transfirió el subsecretario, Sebastián Figueroa, y la Delegada Regional Ericka Farías, en el sentido de que queremos que la calle sea nuestro escritorio y los barrios nuestra sala de reunión, por eso estamos visitando todas las comunas de la región”.


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