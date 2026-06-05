FONOAUDIÓLOGO DE REDSALUD MAGALLANES EXPLICA CAUSAS Y TRATAMIENTOS DEL TINNITUS

Durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el fonoaudiólogo de RedSalud Magallanes, Dr. Jorge Beyer, abordó el aumento de consultas relacionadas con tinnitus y advirtió sobre la creciente presencia de este síntoma en personas jóvenes debido a factores como la exposición constante al ruido, el estrés y el uso inadecuado de audífonos.

El especialista explicó que el tinnitus no corresponde a una enfermedad en sí misma, sino a un síntoma que puede tener múltiples causas subyacentes y que requiere una evaluación detallada para determinar su origen.

“Es la percepción de un ruido, un zumbido o pitido que solamente escucha la persona que lo presenta. Siempre hay que considerarlo como un síntoma de algo más, porque generalmente existe una causa subyacente que debemos identificar”, señaló.

Beyer explicó que, si bien existe una relación entre la edad y la aparición de problemas auditivos, actualmente se observa un incremento de pacientes jóvenes afectados por tinnitus, fenómeno asociado principalmente a la exposición prolongada a ambientes ruidosos y altos niveles de estrés.

“Hoy vivimos en una sociedad mucho más ruidosa y estresada. Cada vez vemos pacientes más jóvenes expuestos constantemente a ruido por trabajo, recreación o uso excesivo de audífonos”, sostuvo.

Respecto a cuándo se debe consultar, aclaró que episodios esporádicos de pitidos breves suelen ser normales, pero llamó a prestar atención cuando el sonido se mantiene de manera permanente.

“Cuando ese pitido aparece y permanece en el tiempo, ahí ya hay que evaluarlo y considerar tratamiento”, indicó.

Otro de los aspectos abordados fue el impacto del uso de audífonos. El profesional explicó que, más allá del tipo de dispositivo utilizado, el principal factor de riesgo es el volumen.

“Lo más importante no es solamente el modelo de audífono, sino el volumen al que se escucha. Mantener niveles moderados reduce considerablemente los riesgos”, explicó.

Durante la conversación también se refirió a otros trastornos auditivos y vestibulares, como la hiperacusia —sensibilidad excesiva a los sonidos—, la hipoacusia y problemas de equilibrio relacionados con el oído interno.

Sobre el tratamiento del tinnitus, Beyer afirmó que aún no existen medicamentos específicos para eliminarlo, pero destacó que actualmente existen terapias con respaldo científico que permiten reducir significativamente sus efectos.

“La idea de que simplemente hay que acostumbrarse ya quedó atrás. Hoy existen tratamientos basados en terapia sonora, habituación y abordajes interdisciplinarios que permiten mejorar considerablemente la calidad de vida”, afirmó.

Finalmente, destacó la importancia de consultar oportunamente y evitar la automedicación o el autodiagnóstico basado en información obtenida en redes sociales o internet.

La entrevista fue realizada la mañana de este viernes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, espacio donde además se relevó la importancia de visibilizar problemáticas auditivas que muchas veces permanecen subdiagnosticadas en la población.

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