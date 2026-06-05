TRES ESCALADORES DE MONTAÑA LLEGARON HASTA LA CUMBRE MÁS ALTA DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Cuando la ciudad de Puerto Natales cumplió exactamente 115 años de existencia el pasado 231 de mayo, tres jóvenes escaladores de montaña lograron ascender hasta la más alta cumbre del Parque Nacional Torres del Paine.

Se trata de Angel Canales, Vicente Urzúa y Maximiliano Arias, quienes tras seis días de intenso esfuerzo lograron ascender a la cumbre Paine Grande, la cual tiene un altura de 3.050 mts, siendo históricamente la sexta ocasión en la historia del Parque en que se logra dicha meta.

La travesía comenzó desde el sector Carretas al interior del Parque Nacional Torres del Paine donde caminaron 11 kms hasta el sector de Paine Grande y, desde allí, al camino de acceso a la cumbre, dónde iniciaron el ascenso enfrentando lluvias, caída de nieve e instalando su campamento a la espera de mejores condiciones, las que, de acuerdo a su relato, se dieron y permitieron el pasado 31 de mayo llegar a la cumbre.

Tras lograr su objetivo, los montañistas iniciaron el retorno hasta Paine Grande y, desde allí, a la Administración del Parque para dar cuenta de su hazaña. Ángel Canales y Vicente Urzúa son oriundos de Puerto Natales, mientras que Maximiliano Arias vive en la zona desde hace 3 años, dedicándose todos a la actividad turística.

Cabe señalar que, además de las actividades permitidas al interior del Parque, como el trekking en los circuitos de montaña, se realiza asimismo la escalada en roca y hielo, actividad deportiva sujeta a autorización previa mediante permisos especiales otorgados por CONAF.