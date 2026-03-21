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21 de marzo de 2026

PROMUEVEN ACTIVIDADES DE MONTAÑA SEGURAS Y RESPONSABLES EN ISLA NAVARINO

​Encuentros entre autoridades y la Corporación América 6000 buscan fortalecer el turismo aventura con enfoque en seguridad, capacitación y vínculo con la comunidad.

MONTAÑAS ISLA NAVARINO

Con el objetivo de potenciar a Isla Navarino como destino para actividades al aire libre, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, sostuvo una serie de encuentros con representantes de la Corporación América 6000, organización que promueve el bienestar humano en entornos de montaña.

En este contexto, la autoridad participó en la charla “La montaña como escuela de vida”, dictada por el montañista y fundador de la organización, Alejandro Calvo, quien además sostuvo reuniones con autoridades y la comunidad local. Estas instancias buscan fomentar estilos de vida saludables, destacando la naturaleza como eje central.

Las actividades también incluyeron la participación de montañistas experimentados y la instalación de una placa testimonial en el cerro La Bandera, ubicado en el circuito de trekking Dientes de Navarino, considerado el más austral del mundo. Desde la organización valoraron positivamente el vínculo generado con la comunidad y proyectan nuevas iniciativas en la zona.

El delegado Moncada destacó la importancia de promover un turismo responsable y seguro, especialmente ante el aumento de rescates en el sector. Según indicó, durante la actual temporada ya se registran 13 personas rescatadas en este circuito, lo que refuerza la necesidad de capacitación en rescate y prevención.


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