BRIGADA “LENGA-12” FINALIZA TEMPORADA SIN INCENDIOS EN ISLA NAVARINO PERO DETECTA 15 FOGATAS MAL APAGADAS

Sin registrar incendios forestales, pero con la detección de 15 fogatas mal apagadas en lugares no habilitados, finalizó la temporada 2025-2026 de la brigada “Lenga-12” de Conaf en Isla Navarino. El equipo, con base en Puerto Williams, entregó estos antecedentes en un encuentro con el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar.

El encargado del Distrito Cabo de Hornos del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales de Conaf, César Lobos, explicó que si bien no hubo emergencias mayores, preocupa la reiteración de conductas de riesgo. Según detalló, las fogatas fueron encontradas principalmente en sectores del borde costero, tanto en dirección a Caleta Eugenia como a Puerto Navarino, incluso en zonas con raíces quemadas.

Ante este escenario, las autoridades reforzaron el llamado al autocuidado y a la responsabilidad de quienes visitan estos espacios. Actualmente, los únicos lugares habilitados para realizar fogatas en Isla Navarino son el Parque Municipal Ukika, en Puerto Williams, y el sector de Piedra Buena, donde existen fogones especialmente acondicionados.

De cara a la próxima temporada, Conaf proyecta implementar medidas adicionales de prevención, como la instalación de tambores con agua en puntos habilitados y la incorporación de cámaras de teledetección con Inteligencia Artificial en sectores estratégicos como Parque Ukika, el aeródromo Guardiamarina Zañartu y Cerro La Bandera.

La brigada “Lenga-12”, creada en 2019, cumplió su séptima temporada consecutiva con labores de vigilancia, prevención y apoyo comunitario. Durante este periodo, el equipo estuvo compuesto por ocho integrantes, quienes desarrollaron tareas orientadas a reducir riesgos y fortalecer la preparación ante eventuales emergencias en la zona.

​

