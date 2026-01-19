BRIGADISTAS DE MAGALLANES VIAJAN AL BIOBÍO PARA REFORZAR COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

Un total de 15 especialistas provenientes de la Región de Magallanes se trasladaron hasta la ciudad de Concepción para apoyar el combate de los incendios forestales que afectan a la Región del Biobío.

La dotación está compuesta por brigadistas de Punta Arenas y Puerto Natales, además de personal técnico y manipuladores de alimentos, lo que permitirá una operación autosuficiente y sostenida en la zona de emergencia.

La presencia de brigadistas natalinos destaca el compromiso regional y comunal con la protección del territorio y la colaboración solidaria ante emergencias que impactan a distintas zonas del país. La labor que desarrollarán será clave para reforzar las acciones de control y mitigación del fuego en uno de los escenarios más complejos de la temporada.

Fuente: Portal Natales

