Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

19 de enero de 2026

BRIGADISTAS DE MAGALLANES VIAJAN AL BIOBÍO PARA REFORZAR COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

​El contingente incluye personal de Punta Arenas y Puerto Natales, con capacidad operativa autónoma en terreno.

brigadanatales

Un total de 15 especialistas provenientes de la Región de Magallanes se trasladaron hasta la ciudad de Concepción para apoyar el combate de los incendios forestales que afectan a la Región del Biobío.

La dotación está compuesta por brigadistas de Punta Arenas y Puerto Natales, además de personal técnico y manipuladores de alimentos, lo que permitirá una operación autosuficiente y sostenida en la zona de emergencia.

La presencia de brigadistas natalinos destaca el compromiso regional y comunal con la protección del territorio y la colaboración solidaria ante emergencias que impactan a distintas zonas del país. La labor que desarrollarán será clave para reforzar las acciones de control y mitigación del fuego en uno de los escenarios más complejos de la temporada.

Fuente: Portal Natales

VISITA A PUBS

SENDA MAGALLANES PRESENTÓ CAMPAÑA DE VERANO “CUIDARSE SIEMPRE ESTÁ DE MODA” CON RECORRIDO NOCTURNO PREVENTIVO POR PUBS DE PUNTA ARENAS

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

INCENDIOS EN ÑUBLE Y BIOBÍO: PRESIDENTE BORIC ANUNCIA COORDINACIÓN Y REUNIÓN CON KAST

Leer Más

​El Presidente informó que conversó con su sucesor para compartir información sobre la emergencia y se estima que el lunes se junte con él en La Moneda.

​El Presidente informó que conversó con su sucesor para compartir información sobre la emergencia y se estima que el lunes se junte con él en La Moneda.

borickastincendios
nuestrospodcast
VISITA A PUBS

SENDA MAGALLANES PRESENTÓ CAMPAÑA DE VERANO “CUIDARSE SIEMPRE ESTÁ DE MODA” CON RECORRIDO NOCTURNO PREVENTIVO POR PUBS DE PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
brigadanatales

BRIGADISTAS DE MAGALLANES VIAJAN AL BIOBÍO PARA REFORZAR COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
camino huertos familiares

MUNICIPALIDAD DE NATALES EXIGE PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO ANTE ESTADO CRÍTICO DE CAMINOS EN HUERTOS FAMILIARES

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
cuentapubenapmagallanes

ENAP MAGALLANES ENTREGÓ EL BALANCE DE SU GESTIÓN Y APORTE A LA REGIÓN