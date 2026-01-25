25 de enero de 2026
EN LA TEMPORADA 2025-2026: GOBIERNO CONFIRMA MÁS DE 350 PERSONAS DETENIDAS POR PROVOCAR INCENDIOS
El ministro de Seguridad, Luis Cordero, detalló que parte de los detenidos está vinculada a “delitos de incendio que han generado riesgos en las personas”.
El ministro de Seguridad, Luis Cordero, entregó un balance sobre las personas detenidas por provocar incendios durante esta temporada 2025-2026.
En conversación con Mesa Central de Canal 13, el secretario de Estado partió detallando que “de estos últimos incendios (en las regiones de Ñuble y Biobío) tenemos 30 personas detenidas”.
“Desde que comenzó la temporada de incendios, que se comienza técnicamente a partir del 1 de septiembre del año pasado hasta hoy, tenemos más de 357 personas detenidas asociadas a incendios”, añadió.
En esa línea, señaló que, de ese total, “más de 130 están vinculados a delitos de incendio que han provocado riesgos en las personas”.
FUENTE: adnradio.cl
La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.
La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.