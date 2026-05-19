CONMOCIÓN EN MAGALLANES: HALLAN MUERTO A HOMBRE DESAPARECIDO HACE UNA SEMANA EN PORVENIR

Tras siete días de intensa búsqueda en la comuna de Porvenir, fue encontrado sin vida un hombre de 64 años cuya desaparición mantenía en alerta a la comunidad de Tierra del Fuego.

La desaparición había sido reportada el pasado lunes, lo que activó protocolos de emergencia coordinados por la Delegación Presidencial Provincial y diversas diligencias policiales para reconstruir el recorrido.

La investigación quedó bajo la dirección de la fiscal subrogante de Tierra del Fuego, Katherina Aranis, quien coordinó un trabajo conjunto entre la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros y la Brigada de Homicidios de la PDI.

El cuerpo fue encontrado en un antiguo inmueble

El hallazgo se concretó luego de que detectives recorrieran distintos puntos de Porvenir hasta ingresar a un inmueble abandonado donde antiguamente funcionaba el Hogar de Cristo.

“Tras visitar diversos sectores de la ciudad, los detectives encontraron en un sector abandonado el cuerpo sin vida de esta persona que estaba siendo buscada”, señaló el subprefecto Roberto González, de la Brigada de Homicidios de Punta Arenas.

En el sitio del suceso, personal especializado realizó las primeras pericias al cuerpo para establecer las circunstancias del fallecimiento. De acuerdo con los antecedentes preliminares, no se encontraron señales de participación de terceras personas .

Además, los investigadores estiman que la data de muerte sería de entre seis y siete días, por lo que el deceso habría ocurrido poco tiempo después de que el hombre fuera visto por última vez.

Pese a ello, la causa exacta de muerte aún permanece indeterminada y deberá ser esclarecida mediante los exámenes tanatológicos correspondientes.

El cuerpo será trasladado hasta Punta Arenas, donde este miércoles el Servicio Médico Legal realizará la autopsia de rigor. Las diligencias buscan determinar si existieron factores de salud o si las condiciones climáticas extremas de la zona pudieron influir en el fallecimiento del hombre.

Fuente: chilevision.cl



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