Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

13 de marzo de 2026

FALLECIÓ CLAUDIO SPINIAK, EMPRESARIO CONDENADO POR LIDERAR UNA RED DE PEDOFILIA

Fue sentenciado en 2008 a 12 años de cárcel por abuso sexual contra menores, promoción de la prostitución y producción de material pornográfico.

spiniak

A los 77 años falleció el empresario Claudio Spiniak, protagonista del denominado Caso Spiniak, una investigación que a comienzos de los años 2000 remeció a la política y a la opinión pública chilena.

Según confirmaron desde el Parque del Recuerdo a Cooperativaeste viernes se llevó a cabo su velatorio y este sábado será su funeral.

El empresario chileno, hijo de inmigrantes alemanes, fue detenido el 30 de septiembre de 2003 en medio de un amplio operativo policial, luego de ser identificado como presunto líder de una red de pederastia que abusaba de menores de edad de escasos recursos.

Según los antecedentes de la investigación, los niños eran captados en la calle por intermediarios y llevados a encuentros donde participaban adultos con alto poder adquisitivo. En el proceso se mencionaron las denominadas "fiestas de Spiniak", que habrían reunido a empresarios en distintos inmuebles de Santiago.

Durante el desarrollo del caso también surgieron acusaciones que involucraron a figuras públicas. La entonces diputada Pía Guzmán afirmó en su momento que entre los asistentes a esas reuniones habría jueces, magistrados y parlamentarios, mencionando incluso al entonces senador Jovino Novoa.

Gran parte de esas imputaciones surgieron del testimonio de Gemita Bueno, quien aseguró haber sido secuestrada y abusada en la casa del empresario. Sin embargo, cerca de un año después se retractó públicamente y declaró que "todo, todo era mentira".

El proceso judicial se extendió durante varios años y pasó por cuatro jueces antes de su resolución definitiva. Finalmente, en 2008, la Corte Suprema de Chile condenó a Spiniak a 12 años de prisión, además del pago de multas, por abuso sexual contra cinco menores de edad, promoción de la prostitución y producción de material pornográfico.

En la causa también fueron formalizados 14 proxenetas, aunque la justicia terminó condenando a cinco de ellos.

Spiniak, quien fue defendido por el abogado Luis Hermosilla, permaneció recluido en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago hasta 2013, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago le otorgó una reducción de dos años en su condena.

Tras recuperar la libertad, el empresario se mantuvo alejado de la vida pública. De acuerdo con reportes de prensa, vivía en una parcela ubicada a unos 200 kilómetros de Santiago, desde donde salía ocasionalmente para tratar distintos problemas de salud, entre ellos un cáncer.

Fuente: cooperativa.cl 
Nicolas-Grau-y-Jorge-Quiroz-1068x601

"EL ÚLTIMO DATO ES DE US$1.406 MILLONES": GRAU CONTRADICE A QUIROZ POR DICHOS SOBRE LA CAJA FISCAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INICIA HORARIO EXTRAORDINARIO PARA PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN

Leer Más

La atención se extenderá en tardes, sábados y el último domingo de marzo para facilitar el trámite.

La atención se extenderá en tardes, sábados y el último domingo de marzo para facilitar el trámite.

PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN (1)
nuestrospodcast
Moneda antigua, Puerto del Hambre

HALLAZGO ARQUEOLÓGICO EN PUERTO DEL HAMBRE: DESCUBREN MONEDA FUNDACIONAL DE 1584 EN EL PARQUE DEL ESTRECHO

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
spiniak

FALLECIÓ CLAUDIO SPINIAK, EMPRESARIO CONDENADO POR LIDERAR UNA RED DE PEDOFILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
toma de muestras enero 2026

DEL SUELO DE MAGALLANES AL MERCADO GLOBAL DE CARBONO: PLAN-C CONVOCA CONVERSATORIO INTERNACIONAL EN PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
martinicsernageomin

SERNAGEOMIN FORTALECE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA CON REVISIÓN DE FUENTES HISTÓRICAS EN MAGALLANES