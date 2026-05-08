SENADOR KARIM BIANCHI EXIGE CORREGIR EXCLUSIÓN DE ADULTOS MAYORES DE MAGALLANES DEL BONO DE INVIERNO

El senador por Magallanes, , ofició al Instituto de Previsión Social (IPS) y a la Contraloría General de la República para exigir explicaciones y soluciones urgentes ante la exclusión de numerosos adultos mayores de la región del Bono de Invierno 2026.



El parlamentario señaló que ha recibido denuncias de pensionados de Punta Arenas que este año dejaron de recibir el beneficio pese a mantener exactamente las mismas condiciones económicas de años anteriores.



“Lo que más molesta e indigna es que estamos hablando de adultos mayores que cuentan peso a peso para pasar el invierno. Personas de 80 o incluso 87 años que hoy llegan a cobrar y simplemente les dicen que ya no les corresponde, sin una explicación clara y después de haber recibido este apoyo durante años”, afirmó Bianchi.



El senador cuestionó duramente que se estén aplicando criterios administrativos que terminan perjudicando precisamente a quienes más necesitan ayuda.



“No puede ser que por sumar la PGU o una pensión de viudez se termine dejando fuera a personas que siguen viviendo con enormes dificultades. Aquí tiene que haber sentido común y humanidad. El Estado no puede transformarse en una máquina fría que solo mira números y se olvida de las personas”, expresó.



Bianchi advirtió que en Magallanes el Bono de Invierno no es un lujo ni un beneficio secundario.



“En nuestra región este aporte muchas veces significa poder calefaccionarse, comprar remedios o pagar cuentas básicas. Por eso voy a pedir que se revise cada caso y que se corrija cualquier situación anómala que esté provocando un menoscabo a derechos que los adultos mayores ya habían adquirido”, sostuvo.



Finalmente, el parlamentario exigió transparencia total respecto de los criterios utilizados este año y pidió conocer cuántos pensionados de Magallanes quedaron excluidos del beneficio en comparación con el año pasado.



“No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras adultos mayores de nuestra región sienten que el Estado les quitó una ayuda que para ellos era fundamental”, concluyó.

