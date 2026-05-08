SALMÓN SUMMIT: KAST PROMETE FACILITACIÓN REGULATORIA Y MODIFICACIÓN DE LA LEY LAFKENCHE

“Certezas para un desarrollo sostenible” rezó el lema de la nueva versión del Salmón Summit, que se realizó en Frutillar y que cerró el círculo con la presencia del presidente José Antonio Kast, quien había asistido el año pasado como candidato.

Tal como en aquella ocasión, un aplauso cerrado lo recibió en el salón principal del Teatro del Lago, donde, consultado por La Radio, dijo que existirá una facilitación regulatoria para terminar con la denominada “permisología” y que la Ley Lafkenche se va a modificar vía Parlamento.

“El abuso ha sido total. Y eso lo vemos a lo largo de todo Chile, no solamente para donde fue pensada la ley (Lafkenche). Tenemos que tener un consenso ciudadano de que no puede hacerse valer ese dicho ‘hecha la ley, hecha la trampa’, porque aquí hay gente que está haciendo trampa y está impidiendo el desarrollo de la nación”, apuntó el mandatario al abordar la norma.

El Salmon Summit se realizó en el marco de los 40 años de SalmonChile, uno de los principales conglomerados salmoneros del país. Su presidente, Patricio Melero, dijo sentir que la jornada reflejó un paso histórico, un hito para la salmonicultura chilena, con el compromiso del Gobierno de “destrabar para avanzar”.

“Todo lo que tiene que ver con relocalizaciones de los centros de producción, microrelocalizaciones y las modificaciones a la Ley Lafkenche están ya todas en el Congreso Nacional”, valoró, indicando que esta última norma debe compatibilizarse con el desarrollo productivo.

Ministra Toledo por relocalizaciones

En tanto, en conjunto con el titular de Economía, la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, se refirió a las relocalizaciones.

La secretaria de Estado explicó que se busca, en la Ley de Reconstrucción Nacional, terminar con la obligatoriedad de la Resolución de Calificación Ambiental para estos efectos y la inclusión de las microrelocalizaciones, que apuntan a un cambio de posicionamiento de las instalaciones acuícolas que quedan sujetas a un informe técnico de la Subsecretaría de Pesca.

La ministra Toledo enfatizó que hay una situación que destrabar: de 1.006 solicitudes de relocalización, solo se han concretado 2. Pero, junto con esto, es importante pensar dónde se va a relocalizar.

“Requiere, por ejemplo, la existencia de un plan de manejo previo. Un plan de manejo que no existe en todos los casos”, apuntó.

Culminó así un nuevo Salmon Summit, instancia para proyectar y discutir los avances y necesidades de la industria salmonera chilena, este año con la invitación de SalmonChile a seguir construyendo las certezas que se necesitan para el crecimiento y la inversión que den garantías de riqueza y bienestar social desde la región de Los Lagos.

Fuente: biobiochile.cl

