ARMADA DE CHILE INAUGURA EL MES DEL MAR 2026 EN EL TERRITORIO AUSTRAL CON LLAMADO A VALORAR EL MAR COMO MOTOR DEL DESARROLLO NACIONAL

En una ceremonia cargada de significado, la Armada de Chile, a través de la Tercera Zona Naval, dio inicio oficial al "Mes del Mar 2026" en Magallanes y la Antártica Chilena. El acto fue presidido por el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Juan Soto Herrera, y contó con las más altas autoridades de la región más austral del país.





Para este año, el eje de la conmemoración es "Pensar a Chile desde el mar: la conciencia marítima como factor determinante en el crecimiento y desarrollo del Estado de Chile", bajo el lema "Chile es Tricontinental". Y desde el extremo austral, la jornada buscó fortalecer este concepto relevando al mar como un eje articulador del desarrollo nacional.





En su intervención, el Contraalmirante Soto subrayó que la conciencia marítima constituye "un factor fundamental para el bienestar del país" y llamó a las nuevas generaciones a comprender el mar no como una frontera geográfica, sino como una vía estratégica para el comercio, la conectividad y las comunicaciones. "Chile es biooceánico y tricontinental; una realidad que debemos conocer y valorar para proyectar nuestro progreso futuro", señaló.





El oficial del Alto Mando Naval también destacó los avances en la Política Nacional de Construcción Naval, en particular el próximo lanzamiento del buque multipropósito "Magallanes", en el marco del Proyecto Escotillón IV. Asimismo, resaltó el rol del rompehielos "Almirante Viel", que tras 15 meses de operaciones en aguas australes completó el primer crucero científico antártico CIMAR I y brindó apoyo logístico a delegaciones internacionales, demostrando plena operatividad.





En materia logística, la Tercera Zona Naval lideró la Operación "Base Soberanía", mediante la cual coordinó el traslado de más de 7.250 toneladas de material hacia la Antártica, consolidando a la institución como principal proveedor logístico del Estado en el continente blanco.





En el ámbito internacional, la autoridad naval destacó el reconocimiento de la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima (IALA) al Faro Islotes Evangelistas, distinguido como "Faro Patrimonio Mundial IALA – Año 2026" y que refuerza la relevancia de la región de Magallanes y la Antártica Chilena al ser la zona que concentra más de la mitad de las ayudas a la navegación en el territorio nacional.



La ceremonia también incluyó presentaciones que aportaron un sello cultural y emotivo a la jornada. La Banda Insignia de la Tercera Zona Naval interpretó la conmovedora pieza "Leyenda del 21 de Mayo", además de una interpretación con la cantante regional Hailee Poyanco. La velada también incluyó un número de la agrupación folclórica "Esencias de mi Tierra" y finalizó con una intervención de la Banda de Guerra del Instituto Don Bosco, que fue ampliamente valorado por los asistentes.



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