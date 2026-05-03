RÍO VERDE CONMEMORA HISTÓRICA TRAVESÍA A NADO EN EL CANAL FITZ ROY

En una jornada realizada este 2 de mayo, la Municipalidad de Río Verde llevó a cabo la conmemoración del cruce a nado del Canal Fitz Roy, protagonizado por integrantes del Club Delfines. La actividad fue encabezada por la alcaldesa Tatiana Vásquez Barrientos y se desarrolló como un homenaje a una de las gestas más recordadas del territorio.

El evento recordó la travesía realizada por el pionero Jerónimo Vilicic Tondini entre 1935 y 1940, quien enfrentó las bajas temperaturas y complejas condiciones del sector tras su llegada desde Europa. La conmemoración también puso en valor la historia de la familia Vilicic en la zona, destacando el rol de Jorge Vilicic Barhonovic, capitán de la embarcación “Pingüino”, clave en la conectividad con Isla Riesco.

La alcaldesa Vásquez señaló que la actividad permitió rescatar parte importante de la identidad local, destacando que los nadadores no solo enfrentaron un desafío deportivo, sino que también contribuyeron a mantener viva la memoria colectiva de la comuna.

Durante la jornada, los participantes realizaron el cruce en condiciones de baja temperatura, uniendo de manera simbólica el continente con Isla Riesco, replicando una hazaña que forma parte de la historia local desde hace más de 80 años.

La actividad concluyó con un reconocimiento a los nadadores, quienes protagonizaron esta recreación que refuerza el vínculo entre deporte, historia y comunidad en la comuna de Río Verde.

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