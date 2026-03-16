RÍO VERDE CELEBRA SU IDENTIDAD RURAL CON EMOTIVO HOMENAJE A LA MUJER Y JORNADA DE INTEGRACIÓN EN VILLA DARWIN

En un ambiente de profunda camaradería y bajo el cielo de la Patagonia, la Ilustre Municipalidad de Río Verde llevó a cabo el "Encuentro de la Comunidad Rural entorno a la Integración Social y Recreativa". La jornada, ejecutada por la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), reunió a un centenar de vecinos en Villa Darwin para conmemorar el Día de la Mujer, resaltando la importancia del bienestar y el sentido de pertenencia en contextos rurales.



La actividad ofreció servicios de autocuidado como manicure y espacios de esparcimiento, culminando con un almuerzo comunitario y un bingo musical que buscó fortalecer los vínculos sociales entre los habitantes de la comuna.



Voces de la Comunidad



Durante la ceremonia, la Alcaldesa Tatiana Vásquez Barrientos destacó que la región tiene "rostro y perfume de mujer", enfatizando la resiliencia de quienes habitan el territorio comunal y regional. Por su parte, los protagonistas de la jornada compartieron su visión sobre este encuentro:



Mariana Friedli Saldivia, joven destacada de la comuna:



"Recibir este reconocimiento en mi tierra, frente a mis vecinos, es una emoción difícil de explicar. Siento que este galardón no es solo para mí, sino para todas las jóvenes que decidimos quedarnos en Río Verde para honrar lo que nuestros abuelos construyeron. Tenemos el desafío de innovar y crecer, pero siempre con los pies bien puestos en nuestra raíz. Agradezco a la Alcaldesa y al municipio por creer en el potencial de las nuevas generaciones rurales".



Luz Caro, vecina asistente al encuentro:



"Para nosotros, que vivimos en sectores apartados, estos encuentros son fundamentales. No se trata solo de venir a un almuerzo o a los stands de belleza, se trata de vernos las caras, de conversar y sentir que no estamos solos en el campo. Es un día donde nos sentimos valoradas y tomadas en cuenta por nuestra municipalidad".



Juan Villarroel, poblador rural:



"Es gratificante ver cómo Villa Darwin se llena de vida. La integración social se hace así: compartiendo la mesa y disfrutando de un bingo. Se agradece que se realicen estas actividades que nos sacan de la rutina y nos permiten compartir con vecinos que a veces no vemos en todo el año".



Un compromiso con el bienestar



El evento, reafirmó el compromiso de la gestión de la Alcaldesa Tatiana Vásquez Barrientos y el Concejo Municipal con las actividades recreativas y de esparcimiento. La jornada finalizó a las 17:00 horas, dejando un balance positivo en términos de participación activa y fortalecimiento del tejido social de Río Verde.

