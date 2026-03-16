Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

16 de marzo de 2026

RÍO VERDE CELEBRA SU IDENTIDAD RURAL CON EMOTIVO HOMENAJE A LA MUJER Y JORNADA DE INTEGRACIÓN EN VILLA DARWIN

​La actividad ofreció servicios de autocuidado como manicure y espacios de esparcimiento, culminando con un almuerzo comunitario y un bingo musical que buscó fortalecer los vínculos sociales entre los habitantes de la comuna.

mujerrioverde

En un ambiente de profunda camaradería y bajo el cielo de la Patagonia, la Ilustre Municipalidad de Río Verde llevó a cabo el "Encuentro de la Comunidad Rural entorno a la Integración Social y Recreativa". La jornada, ejecutada por la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), reunió a un centenar de vecinos en Villa Darwin para conmemorar el Día de la Mujer, resaltando la importancia del bienestar y el sentido de pertenencia en contextos rurales.

 
La actividad ofreció servicios de autocuidado como manicure y espacios de esparcimiento, culminando con un almuerzo comunitario y un bingo musical que buscó fortalecer los vínculos sociales entre los habitantes de la comuna.

 
Voces de la Comunidad

 
Durante la ceremonia, la Alcaldesa Tatiana Vásquez Barrientos destacó que la región tiene "rostro y perfume de mujer", enfatizando la resiliencia de quienes habitan el territorio comunal y regional. Por su parte, los protagonistas de la jornada compartieron su visión sobre este encuentro:

 
Mariana Friedli Saldivia, joven destacada de la comuna:

 
"Recibir este reconocimiento en mi tierra, frente a mis vecinos, es una emoción difícil de explicar. Siento que este galardón no es solo para mí, sino para todas las jóvenes que decidimos quedarnos en Río Verde para honrar lo que nuestros abuelos construyeron. Tenemos el desafío de innovar y crecer, pero siempre con los pies bien puestos en nuestra raíz. Agradezco a la Alcaldesa y al municipio por creer en el potencial de las nuevas generaciones rurales".

 
Luz Caro, vecina asistente al encuentro:

 
"Para nosotros, que vivimos en sectores apartados, estos encuentros son fundamentales. No se trata solo de venir a un almuerzo o a los stands de belleza, se trata de vernos las caras, de conversar y sentir que no estamos solos en el campo. Es un día donde nos sentimos valoradas y tomadas en cuenta por nuestra municipalidad".

 
Juan Villarroel, poblador rural:

 
"Es gratificante ver cómo Villa Darwin se llena de vida. La integración social se hace así: compartiendo la mesa y disfrutando de un bingo. Se agradece que se realicen estas actividades que nos sacan de la rutina y nos permiten compartir con vecinos que a veces no vemos en todo el año".

 
Un compromiso con el bienestar

 
El evento, reafirmó el compromiso de la gestión de la Alcaldesa Tatiana Vásquez Barrientos y el Concejo Municipal con las actividades recreativas y de esparcimiento. La jornada finalizó a las 17:00 horas, dejando un balance positivo en términos de participación activa y fortalecimiento del tejido social de Río Verde.

cerro sombrero 1

SALUD MAGALLANES GARANTIZA ATENCIÓN DE SALUD PARA USUARIOS FONASA EN PRIMAVERA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CADEM: 57% APRUEBA GESTIÓN DEL PRESIDENTE KAST Y 58% ESTÁ DE ACUERDO CON EL "GOBIERNO DE EMERGENCIA"

Leer Más

​De acuerdo a la medición, se trata de la aprobación más alta que registra un presidente en su primera semana desde 2010, superando a Piñera I y II (52% y 51%), a Bachelet II (52%) y a Boric (50%).

​De acuerdo a la medición, se trata de la aprobación más alta que registra un presidente en su primera semana desde 2010, superando a Piñera I y II (52% y 51%), a Bachelet II (52%) y a Boric (50%).

kastacciongracias
nuestrospodcast
ministroquiroz

“LA SITUACIÓN ES MUY COMPLEJA”: HACIENDA INSTRUIRÁ RECORTE DE 3% EN MINISTERIOS TRAS ADVERTIR DIFÍCIL SITUACIÓN DE LA CAJA FISCAL

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
mujerrioverde

RÍO VERDE CELEBRA SU IDENTIDAD RURAL CON EMOTIVO HOMENAJE A LA MUJER Y JORNADA DE INTEGRACIÓN EN VILLA DARWIN

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
club croata

CLUB CROATA DE PUNTA ARENAS CONMEMORA 111 AÑOS DE HISTORIA Y TRADICIÓN EN MAGALLANES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN (1)

MUNICIPIO INICIA HORARIO EXTRAORDINARIO PARA PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN