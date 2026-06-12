SEREMI DE EDUCACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y SLEP MAGALLANES CONVOCAN A ESTABLECIMIENTOS DEL CENTRO DE PUNTA ARENAS PARA FORTALECER ENTORNOS ESCOLARES SEGUROS

Directivos e inspectores de seis establecimientos educacionales participaron en una jornada de trabajo orientada a identificar desafíos en materia de seguridad, fortalecer espacios protectores y coordinar acciones preventivas para las comunidades educativas.



La Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes, la Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes realizaron una jornada de trabajo con directores, directoras, inspectores e inspectoras de establecimientos educacionales del sector centro de Punta Arenas, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y el trabajo preventivo en materia de seguridad y convivencia escolar.



La actividad reunió a representantes del Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera, Instituto Superior de Comercio (INSUCO), CEIA Punta Arenas, Liceo María Auxiliadora, Liceo San José y Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, quienes participaron en espacios de diálogo orientados a identificar incivilidades, reconocer espacios protectores y levantar requerimientos vinculados a seguridad, vinculación con el entorno y acciones formativas para las comunidades educativas. Asimismo, la instancia permitió avanzar en la construcción de estrategias colaborativas para fortalecer entornos educativos más seguros y propicios para el aprendizaje.



