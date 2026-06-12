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12 de junio de 2026

ESTUDIANTES DE PORVENIR DISEÑAN LA NUEVA PROGRAMACIÓN DE CECREA

En una inédita jornada realizada por el Centro de Creación Artística (CECREA), cuarenta y cinco alumnos fueguinos se convirtieron en los protagonistas y definieron las futuras actividades en ciencia, arte, tecnología y sustentabilidad.

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​La ciudad de Porvenir, capital de la provincia de Tierra del Fuego, fue el escenario de un encuentro donde la voz de las nuevas generaciones se oyó. Lejos de las tradicionales aulas donde el profesor dicta y el alumno acata, el Centro de Formación Técnica (CFT) albergó, el reciente jueves, una jornada transformadora: la "Escucha Creativa". Este evento, impulsado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del programa Centro de Creación Artística (CECREA), se convirtió en un innovador diagnóstico participativo en el que niños y juventudes tomaron el control de su propia cartelera cultural.

El seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo Garrido, viajó especialmente para ser parte de esta dinámica en la que cuarenta y cinco estudiantes -seleccionados de distintos niveles para representar a los colegios María Auxiliadora, Hernando de Magallanes y Bernardo O'Higgins- trabajaron con cuatro facilitadores y la coordinadora del programa de Educación Artística, Loreto Vidal Sanhueza.

“Una de las prioridades de este gobierno son los niños, y lo que estamos haciendo acá en el CFT de Porvenir es escuchar a estos 45 niños y jóvenes con sus inquietudes. Ellos formarán la hoja de ruta y las actividades del CECREA Porvenir, el primer Centro de Creación en Tierra del Fuego”, afirmó la autoridad regional.

El objetivo central de la jornada se cumplió. Se recopiló información valiosa desde los propios usuarios para armar la parrilla programática del CECREA Porvenir, la cual regirá desde el próximo julio hasta el año 2027. La cartelera se fundamentará en cuatro grandes ejes: ciencias (abarcando todas las áreas del conocimiento), artes (expresiones y manualidades), tecnología (con un fuerte foco en la innovación) y sustentabilidad (orientada a soluciones a corto plazo y el cuidado del entorno).

Pero más allá de la planificación de talleres, la jornada dejó en evidencia una necesidad profunda de las nuevas generaciones por encontrar espacios seguros de contención y expresión. Así lo reflejó Sofía, una de las alumnas participantes de la Escucha Creativa, quien entregó una reflexión sobre el impacto que este tipo de iniciativas tiene en la salud mental y el desarrollo de sus pares en la isla.

"Al final eso nos despeja nuestra mente, porque a veces ocurre que en esta edad se desarrollan nuevos pensamientos, nuevos sentimientos también. Entonces eso ayuda a muchos adolescentes a distraerse, a probar nuevas cosas sobre el arte y la cultura y todo eso. Es también muy importante ese tema", destacó la estudiante.

Tras la exitosa sesión, los datos recogidos entrarán en una fase de análisis cualitativo y cuantitativo. Con ellos, se diseñarán las actividades continuas, que incluso abarcarán los fines de semana, para mantener vivo el interés por la curiosidad y la participación.

CECREA Porvenir ya ha impactado a unos 350 estudiantes de los más de mil que residen en la comuna, alcanzando un 30% de la población escolar local. Pero el objetivo institucional es mayor. Apunta a doblar esa cifra y lograr que, en algún momento, cada niño, niña y joven fueguino cruce las puertas del centro.

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