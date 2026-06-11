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11 de junio de 2026

DIRECTORIO NACIONAL DE ANFUCULTURA PIDE RIGUROSIDAD INFORMATIVA TRAS DIFUSIÓN DE DISCULPAS PÚBLICAS DE DIRIGENTE EN MAGALLANES

​Directorio Nacional señaló que las disculpas públicas emitidas por el dirigente regional forman parte de un acuerdo reparatorio validado por tribunales y no de una sentencia condenatoria.

ANFUCULTURA

En relación a diversas publicaciones realizadas por medios de comunicación en relación a las disculpas públicas presentadas por Cristián Cañete, Presidente Regional de ANFUCULTURA Magallanes, es necesario precisar la información que se ha estado entregando para y que generan confusión relación al caso de la ex Seremi de las Culturas, Carolina Herrera y su salida del cargo a mediados del año pasado.

En primer lugar, es necesario aclarar que no ha habido una sentencia condenatoria para el Presidente Regional de ANFUCULTURA por parte de la justicia. Lo que existe es un acuerdo reparatorio entre partes con la Sra. Carolina Herrera que ha sido validado por el tribunal y que conlleva la acción de pedir disculpas públicas con relación a dichos emitidos en el marco de una movilización nacional realizada por ANFUCULTURA. En este sentido, es importante entender que ante la existencia de un acuerdo reparatorio, no se han presentado pruebas en un juicio por ninguna de las partes y mucho menos una sentencia condenatoria por parte del tribunal en relación a este caso.

Por otra parte, la repercusión que ha tenido una interpretación errada de las disculpas públicas del dirigente regional, también ha traído repercusiones a nivel personal para él, por el efecto de la exposición en redes y los comentarios y reacciones sin control que esto provoca, y como pudo haber afectado también a la Sra. Herrera, lo que implica siempre un
cuidado en el tratamiento del tema por parte de los medios de comunicación que en estas situaciones deben procurar que la información entregada sea correcta y completa y así evitar juicios anticipados.

Ahora bien, en ambos casos se trata de personas que voluntariamente han estado en roles que implican exposición pública, con los lamentables costos personales que muchas veces ello implica, debiendo asumir esa responsabilidad por sus actos y dichos. En el caso de Cañete, ya hay disculpas públicas y sigue manteniendo el respaldo de sus bases y del Directorio Nacional en su condición de Presidente Regional de nuestra organización.

Lamentamos que este conflicto se haya transformado en un problema político regional que como organización hemos dado por superado hace tiempo y hacemos un llamado, tanto a los medios de comunicación, como a las fuerzas políticas a actuar con responsabilidad y rigurosidad a la hora de tratar este caso públicamente, dado que hay más personas afectadas y que tienen derecho a conservar su integridad y anonimato.

Esperamos que la energía y la atención pública pueda concentrarse en los problemas que hoy atañen al sector, como el impacto de los recortes indiscriminados en el presupuesto del MINCAP y no en conflictos ya superados por nuestra parte y que poco aportan en este contexto de extrema alerta para las culturas, las artes y el patrimonio del país.

Directorio Nacional
ANFUCULTURA

faexseremi

FRENTE AMPLIO MAGALLANES VALORA DISCULPAS PÚBLICAS DE DIRIGENTE DE ANFUCULTURA A EXSEREMI CAROLINA HERRERA

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