EXDIRIGENTE SINDICAL CUESTIONA POLÍTICA DE COMBUSTIBLES Y ADVIERTE RETROCESO EN MECANISMOS DE ESTABILIZACIÓN

El exdirigente sindical Alejandro Avendaño Gallardo cuestionó la actual política en materia de combustibles, señalando que existiría un retroceso en los mecanismos de estabilización que históricamente han permitido mitigar el impacto de las alzas internacionales en los precios.

Avendaño recordó que en 1991, durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, se creó el Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo (FEPP), con el objetivo de enfrentar los efectos de la crisis del Golfo. Posteriormente, se implementaron otras herramientas como el FEPCO en 2005 y el SIPCO en 2010, destinadas a contener las variaciones abruptas en los valores de los combustibles.

Asimismo, destacó que en 2014 se estableció el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), el cual permitió fortalecer la capacidad del Estado para amortiguar tanto alzas como bajas mediante ajustes al impuesto específico. Sin embargo, advirtió que actualmente existiría falta de iniciativas para reforzar estos instrumentos.

El exdirigente también criticó la estructura del impuesto específico, indicando que existe una desigualdad en su aplicación, ya que sectores como la gran minería, la aviación y las navieras tendrían exenciones, mientras que la ciudadanía y algunos rubros productivos continúan asumiendo este costo.

Finalmente, Avendaño hizo un llamado al Congreso a resguardar estos mecanismos y a debatir cualquier modificación en el Parlamento, señalando que herramientas como el MEPCO han sido clave para otorgar estabilidad a los precios de los combustibles durante las últimas décadas.

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