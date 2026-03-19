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19 de marzo de 2026

DENUNCIAN INCUMPLIMIENTO DE DERECHOS ADQUIRIDOS EN ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE MAGALLANES

Buenos días región.

asisteducacion

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Javier Quintul, presidente del Sindicato de la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación de Punta Arenas, abordó el conflicto que afecta a trabajadores del sector en la región, quienes se han movilizado denunciando un millonario recorte salarial.

Durante la conversación, el dirigente explicó que la situación afecta tanto a Punta Arenas como a Puerto Natales, apuntando directamente al no pago de un porcentaje relevante de sus ingresos. “la situación que nos tiene un conflicto que consideramos que nos podemos esquivar, respecto de todos y cada uno de los asistentes de la educación de natales y punta arenas, no nos han pagado el 40% el umbral de derecho adquirido que han tenido los contratos y convenios colectivos”, señaló.

El dirigente enfatizó que el no reconocimiento de estos derechos adquiridos tiene consecuencias directas en la vida de los trabajadores. “soy representante de los funcionarios asistentes de la educación de los trabajadores el desconocimiento de este umbral de derecho de asignación de zona tiene serias repercusiones no solo en la economía sino también en los ánimos de quienes son los trabajadores”, sostuvo.

Finalmente, Quintul expresó el malestar acumulado en el gremio tras años de organización sindical. “sentimos que es un burla hacia nuestro trabajo y lucha sindical de hace 20 años”, concluyó.

El conflicto continúa generando preocupación entre los asistentes de la educación, quienes no descartan mantener o intensificar sus movilizaciones en busca de una solución.



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DENUNCIAN INCUMPLIMIENTO DE DERECHOS ADQUIRIDOS EN ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE MAGALLANES

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