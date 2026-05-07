Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de mayo de 2026

SOCIOS DE AUSTRO CHILE PARTICIPAN EN LA PRIMERA MESA DE EMPRESARIOS DEL TURISMO IMPULSADA POR EL GOBIERNO EN SANTIAGO

Desde el gremio valoraron la generación de espacios de articulación público-privada, destacando la importancia de incorporar la visión de los territorios en las decisiones estratégicas para el desarrollo turístico nacional.

Tania Pivcevic

Chile busca dar un salto en materia turística. Con ese objetivo, el biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, junto a la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, encabezaron la constitución de la Primera Mesa de Empresarios del Turismo, instancia público-privada que reunió en Santiago a 24 empresarios de diversas partes del país, con el objetivo de destrabar proyectos y reactivar la inversión en la industria turística nacional.

 
Fueron invitadas a participar de esta importante instancia las empresas DAP y Cruceros Australis, ambas socias de la Cámara de Empresas de Turismo Austro Chile, relevando así la presencia de Magallanes y la Antártica Chilena en una conversación estratégica para el desarrollo turístico del país.

 
Austro Chile destacó especialmente la participación de su directora, Tania Pivcevic, quien forma parte de esta mesa de trabajo que buscará avanzar en el desarrollo de nuevas inversiones.

 
“Se ve energía y entusiasmo de parte de las autoridades. Agradecemos la invitación y esperamos que esto se traduzca en acciones concretas, donde se vean reflejados los puntos que se levantaron durante la mesa, como la falta de infraestructura, la necesidad de mayor promoción turística y la excesiva permisología que hoy dificulta el desarrollo de proyectos. Para nosotros también es muy importante poder llevar la voz de la región a esta conversación nacional”, señaló Tania Pivcevic.

 
Desde el gremio valoraron la generación de espacios de articulación público-privada, destacando la importancia de incorporar la visión de los territorios en las decisiones estratégicas para el desarrollo turístico nacional.

SalmonicultoresMagallanesConmemoracion

SALMONICULTORES DE MAGALLANES INVITAN A CONMEMORAR LOS 50 AÑOS DE LA SALMONICULTURA CHILENA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

PUNTA ARENAS LOGRÓ LA ACREDITACIÓN DE DOS NUEVOS CESFAM

Leer Más

Los Cesfam Thomas Fenton y Juan Damianovic se suman al Cesfam Carlos Ibáñez, que obtuvo su acreditación en junio de 2025.

Los Cesfam Thomas Fenton y Juan Damianovic se suman al Cesfam Carlos Ibáñez, que obtuvo su acreditación en junio de 2025.

CF 1
nuestrospodcast
programatransformaantartica

AUTORIDADES REGIONALES FORTALECEN ESTRATEGIA PARA POTENCIAR EL PROGRAMA TRANSFORMA ANTÁRTICA

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Tania Pivcevic

SOCIOS DE AUSTRO CHILE PARTICIPAN EN LA PRIMERA MESA DE EMPRESARIOS DEL TURISMO IMPULSADA POR EL GOBIERNO EN SANTIAGO

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Chilehubdigital

CON META, OPEN AI Y SALESFORCE: LAS REUNIONES QUE SOSTUVIERON MINISTROS EN ESTADOS UNIDOS PARA CONVERTIR A CHILE EN HUB DIGITAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
cuentapublicasangregorio

CUENTA PÚBLICA 2025 DESTACA AVANCES EN DESARROLLO SOCIAL, INVERSIÓN Y SERVICIOS EN SAN GREGORIO