SOCIOS DE AUSTRO CHILE PARTICIPAN EN LA PRIMERA MESA DE EMPRESARIOS DEL TURISMO IMPULSADA POR EL GOBIERNO EN SANTIAGO

Chile busca dar un salto en materia turística. Con ese objetivo, el biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, junto a la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, encabezaron la constitución de la Primera Mesa de Empresarios del Turismo, instancia público-privada que reunió en Santiago a 24 empresarios de diversas partes del país, con el objetivo de destrabar proyectos y reactivar la inversión en la industria turística nacional.



Fueron invitadas a participar de esta importante instancia las empresas DAP y Cruceros Australis, ambas socias de la Cámara de Empresas de Turismo Austro Chile, relevando así la presencia de Magallanes y la Antártica Chilena en una conversación estratégica para el desarrollo turístico del país.



Austro Chile destacó especialmente la participación de su directora, Tania Pivcevic, quien forma parte de esta mesa de trabajo que buscará avanzar en el desarrollo de nuevas inversiones.



“Se ve energía y entusiasmo de parte de las autoridades. Agradecemos la invitación y esperamos que esto se traduzca en acciones concretas, donde se vean reflejados los puntos que se levantaron durante la mesa, como la falta de infraestructura, la necesidad de mayor promoción turística y la excesiva permisología que hoy dificulta el desarrollo de proyectos. Para nosotros también es muy importante poder llevar la voz de la región a esta conversación nacional”, señaló Tania Pivcevic.



Desde el gremio valoraron la generación de espacios de articulación público-privada, destacando la importancia de incorporar la visión de los territorios en las decisiones estratégicas para el desarrollo turístico nacional.

