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18 de marzo de 2026

ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA ADVIERTE SOBRE PAUSA DEL HIDRÓGENO VERDE Y LLAMA A REPLANTEAR ESTRATEGIA REGIONAL EN MAGALLANES

Aquí hidrógeno verde.

mjcs

Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, el economista Manuel José Correa Silva abordó el escenario actual de la industria del hidrógeno verde, destacando que a nivel internacional el sector ha redefinido su ritmo, mientras que en Magallanes la asociación gremial de H2V ha pausado sus actividades y la mayoría de los proyectos se encuentran detenidos.

Durante la conversación, Correa señaló que esta situación era previsible desde hace años, apuntando a falencias estructurales en el desarrollo regional y en la gestión ambiental. “con mucha anticipacion, años de anticipacion, uno planteo los problemas con medio ambiente, cuando hubo una manifestacion producto dle cierre de mina invierno, antes de pandemia, yo le señalaba a la gente que teniamos serios problemas con el diseño ambiental y con tener autoridades que no tenian un real compromiso con el desarrollo de la región”, afirmó.

El economista también criticó la falta de agilidad en los procesos regulatorios, indicando que esto ha frenado oportunidades de inversión. “las oportunidades pasan y buscan otro lugares, en este tira y afloja..Chile tuvo que haber facilitado con un sistema de evaluacion ambiental preciso eficaz y rapido eso no lo hicimos y nos empezamos a enredar con esto de la permisologia”, agregando que esta problemática no solo afecta al hidrógeno verde, sino también a otras industrias del país como la acuicultura.

Respecto al estado actual del sector, fue enfático en señalar la falta de financiamiento y demanda. “las empresas de h2v hicieron una pausa, hay proyectos grandes que estan completamente congelados, porque no consiguen hoy en dia los inversionistas, se puede desarrollar la oferta pero no existe la demanda, tuvimos la oportunidad años atras de poner aceledaroe en la region y haber capitalizado esta industria”.

En ese contexto, subrayó la importancia del petróleo en el escenario global, especialmente considerando el conflicto en Medio Oriente, y planteó que Magallanes debe aprovechar esta pausa para fortalecer otras áreas productivas. Asimismo, advirtió sobre brechas en infraestructura clave para el desarrollo regional. “la region necesita inversion, infraestructura habilitante, no tenemos puertos tenemos muelles, si queremos desarrollar la region hay que ver que pasa con el desarrollo nautico, logistica antartica”.

Correa también llamó a una planificación estratégica de largo plazo, considerando sectores como el turismo, la salmonicultura y los hidrocarburos, y enfatizó el rol del próximo gobierno en ordenar las prioridades. “tenemos turismo, tenemos industria acuicola, hidrocarburos, hay que pensar muy bien las cosas que se van a hacer de aqui por delante, el nuevo gobierno tiene un desafio no menor de ordenar la casa y darle una orientación”.

Finalmente, recordó que iniciativas anteriores no lograron concretarse, como la estrategia de desarrollo regional de 2012, y criticó decisiones que impactaron sectores productivos históricos. En ese sentido, concluyó que el foco debe estar en fortalecer las capacidades actuales de la región: “nuestros esfuerzos magallanicos tienen que enfocarse en como lo hacemos bien con lo que actualmente tenemos”.




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