DELEGADO LIBER LAZO INFORMA DESPLIEGUE DEL INE PARA ACTUALIZAR DATOS DE VIVIENDAS EN ÚLTIMA ESPERANZA

El Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, sostuvo hoy una reunión con la funcionaria del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Carolina Hermosilla, tras participar también en una reunión online con el director regional del INE, en el marco del proceso de actualización del marco de viviendas para las encuestas de hogares que se está desarrollando a nivel nacional.





Este proceso, liderado por el INE, tiene como objetivo actualizar la información de viviendas en terreno, mediante la identificación y registro de direcciones, así como la clasificación de las edificaciones según su uso, ya sea vivienda particular u otros fines, como hoteles, oficinas o bodegas. Además, se consulta a los residentes sobre la cantidad de personas que habitan en el hogar, información clave para la correcta planificación de futuras encuestas.





Las encuestas de hogares permiten abordar temáticas relevantes para el país, como empleo, ingresos, gasto en consumo final familiar y seguridad ciudadana, siendo fundamentales para la toma de decisiones en políticas públicas.

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Al respecto, el Delegado Presidencial Provincial, Liber Lazo Navarro, junto a la encuestadora Carolina Hermosilla, explicó que “hasta el 17 de julio se estará realizando esta actualización del marco de viviendas. Esto significa que se estarán visitando distintos hogares para hacer un breve levantamiento de información, como cuántas personas viven en la vivienda, su distribución por sexo y el uso del inmueble. Esta información permite al INE contar con un registro actualizado que servirá de base para futuras encuestas”.

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La autoridad enfatizó que “es importante que la comunidad reciba a la funcionaria, ya que la información que se entrega es completamente confidencial, protegida por el Secreto Estadístico establecido en la Ley Nº 17.374, y será utilizada exclusivamente con fines estadísticos”.





Asimismo, se informó que, en el caso de establecimientos como hostales u hoteles, la consulta estará enfocada únicamente en conocer su capacidad máxima.

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El Delegado agregó que “las visitas se realizarán entre las 09:00 y las 18:00 o 19:00 horas. Para tranquilidad de la ciudadanía, la funcionaria se identificará con vestimenta institucional del INE y credencial con código QR, el cual puede ser verificado por las personas”.

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Finalmente, se indicó que este proceso se extenderá hasta el 17 de julio, contemplando sectores periurbanos de Puerto Natales y huertos familiares, mientras que en la localidad de Dorotea esta actualización ya fue completada.

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Desde la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza se agradece la disposición de la comunidad para colaborar con este importante proceso estadístico, que contribuye a mejorar la calidad de la información para el desarrollo de políticas públicas en el territorio.