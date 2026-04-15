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15 de abril de 2026

AUTORIDADES ABORDAN DESAFÍOS DE CONECTIVIDAD PARA RESIDENTES DE LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

​El delegado Rodolfo Moncada Salazar se reunió con el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas, con el fin de encontrar mejoras a los subsidios que benefician a habitantes de la zona austral.

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En Punta Arenas, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, y el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas, abordaron los diferentes desafíos en materia de conectividad en el mencionado territorio austral. 

Durante este encuentro, la máxima autoridad provincial hizo hincapié para que en el futuro se generen mecanismos de mejora en dos subsidios que benefician a residentes de la Provincia Antártica Chilena: el marítimo de pasajeros y carga entre Punta Arenas y Puerto Williams, y el aéreo, que conecta a ambas ciudades de la Región de Magallanes. 

Con respecto al subsidio marítimo, el delegado Moncada solicitó que en una próxima licitación, se considere al ferry Kaweskar como embarcación permanente. Actualmente, esta nave que pertenece a la empresa naviera que ejecuta el servicio, Tabsa, sólo es utilizada en temporada estival o en caso de mantenimiento de la barcaza Yaghan. Esta última, históricamente ha realizado estos trayectos.  

"Necesitamos que un ferry como el Kaweskar, de mayor capacidad, comodidad y accesibilidad, sea utilizado como nave permanente. El crecimiento presente y futuro de Puerto Williams, tanto en población, visitantes, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como en obras emblemáticas, se traduce en que debe existir una embarcación a la altura de las circunstancias, y el Kaweskar cumple con ese objetivo", manifestó el delegado Moncada, quien además solicitó que se amplíe el espacio de carga para residentes, aumentando de un 10 a un 40 o 50 por ciento. "Este beneficio debe ser pensado para quienes viven en Isla Navarino", argumentó. 

Por otra parte, en cuanto al subsidio aéreo a la demanda, el delegado Moncada solicitó que se evalúe la posibilidad de aumentar este beneficio para residentes en el futuro. Actualmente, habitantes de esta zona austral pueden acceder hasta cuatro tramos anuales. "Todo esto es definido desde nivel central del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y sabiendo que el presupuesto para este año ya está asignado, nuestra intención es que se aumenten los subsidios en los próximos años. Es por ello que le hemos dado a conocer esta situación al seremi, considerando las necesidades de la población y la realidad económica del país", detalló. 

Frente a todos estos antecedentes, el seremi Stowhas aseguró que "fue una muy buena reunión, donde se analizó la labor que realiza el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en la provincia más apartada del territorio, donde nuestros servicios subsidiados son fundamentales para la conectividad de sus habitantes". 

Por último, el delegado valoró que el seremi Stowhas adquiriera el compromiso de realizar un pronto despliegue a Puerto Williams, con el fin de conocer cabalmente la realidad de la zona austral.
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