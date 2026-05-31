SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y AMUR ABORDAN DESAFÍOS DE SEGURIDAD RURAL EN SEMINARIO NACIONAL

La Subsecretaría de Prevención del Delito y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) realizaron el seminario nacional “Seguridad Rural en Chile: desafíos, aprendizajes y propuestas para la acción”, instancia que reunió a autoridades de gobierno, representantes de Carabineros, el Ministerio Público, el Ministerio de Agricultura y organizaciones gremiales para abordar los desafíos que enfrenta la seguridad en los sectores rurales del país.

Durante la jornada, el presidente de AMUR y alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, entregó oficialmente el Segundo Informe de Seguridad en los Territorios Rurales, documento que expone las principales problemáticas que afectan a estas comunas. Además, anunció la implementación de una alianza público-privada que permitirá la instalación de 36 cámaras de televigilancia con lectores de patentes en la Región Metropolitana, iniciativa que comenzará con un plan piloto en la comuna de Peñaflor.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, destacó la necesidad de adaptar las políticas públicas a la realidad de las comunas rurales, señalando que la seguridad en estos territorios debe transformarse en una prioridad para el Estado. En la misma línea, se enfatizó la importancia de fortalecer la capacidad operativa y la presencia institucional en zonas afectadas por el desplazamiento de organizaciones delictuales.

Otro de los temas abordados fue la inversión en infraestructura y equipamiento para la prevención del delito. El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, informó que actualmente se están destinando importantes recursos a proyectos de televigilancia, vehículos de seguridad, drones e iluminación pública, además de iniciativas orientadas a mejorar la capacidad de respuesta de las comunas rurales.

El seminario también permitió analizar estrategias para combatir las estructuras económicas del crimen organizado. Desde el Ministerio Público se destacó la coordinación con los municipios para recuperar inmuebles vinculados a actividades ilícitas y destinarlos posteriormente a fines comunitarios, fortaleciendo así el uso social de estos espacios en beneficio de los vecinos.

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