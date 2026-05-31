Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

31 de mayo de 2026

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y AMUR ABORDAN DESAFÍOS DE SEGURIDAD RURAL EN SEMINARIO NACIONAL

​Autoridades, municipios y representantes del sector productivo analizaron el avance de la delincuencia en zonas rurales y presentaron propuestas para fortalecer la presencia del Estado en estos territorios.

AMUR

La Subsecretaría de Prevención del Delito y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) realizaron el seminario nacional “Seguridad Rural en Chile: desafíos, aprendizajes y propuestas para la acción”, instancia que reunió a autoridades de gobierno, representantes de Carabineros, el Ministerio Público, el Ministerio de Agricultura y organizaciones gremiales para abordar los desafíos que enfrenta la seguridad en los sectores rurales del país.

Durante la jornada, el presidente de AMUR y alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, entregó oficialmente el Segundo Informe de Seguridad en los Territorios Rurales, documento que expone las principales problemáticas que afectan a estas comunas. Además, anunció la implementación de una alianza público-privada que permitirá la instalación de 36 cámaras de televigilancia con lectores de patentes en la Región Metropolitana, iniciativa que comenzará con un plan piloto en la comuna de Peñaflor.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, destacó la necesidad de adaptar las políticas públicas a la realidad de las comunas rurales, señalando que la seguridad en estos territorios debe transformarse en una prioridad para el Estado. En la misma línea, se enfatizó la importancia de fortalecer la capacidad operativa y la presencia institucional en zonas afectadas por el desplazamiento de organizaciones delictuales.

Otro de los temas abordados fue la inversión en infraestructura y equipamiento para la prevención del delito. El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, informó que actualmente se están destinando importantes recursos a proyectos de televigilancia, vehículos de seguridad, drones e iluminación pública, además de iniciativas orientadas a mejorar la capacidad de respuesta de las comunas rurales.

El seminario también permitió analizar estrategias para combatir las estructuras económicas del crimen organizado. Desde el Ministerio Público se destacó la coordinación con los municipios para recuperar inmuebles vinculados a actividades ilícitas y destinarlos posteriormente a fines comunitarios, fortaleciendo así el uso social de estos espacios en beneficio de los vecinos.


Foto-1-Australia---Reunión-Matt-Thistlethwaite

SUBSECRETARIA PAULA ESTÉVEZ FINALIZA VISITA OFICIAL A AUSTRALIA CON FOCO EN COMERCIO E INVERSIÓN EXTRANJERA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

MAGALLANES SE MANTIENE BAJO EL PROMEDIO NACIONAL DE INMUNIZACIÓN CONTRA EL VRS

Leer Más

​Pediatras advirtieron sobre la importancia de inmunizar oportunamente a recién nacidos y lactantes con nirsevimab para prevenir cuadros graves asociados al Virus Respiratorio Sincicial.

​Pediatras advirtieron sobre la importancia de inmunizar oportunamente a recién nacidos y lactantes con nirsevimab para prevenir cuadros graves asociados al Virus Respiratorio Sincicial.

Vacuna VRS
nuestrospodcast
AMUR

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y AMUR ABORDAN DESAFÍOS DE SEGURIDAD RURAL EN SEMINARIO NACIONAL

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
AMUR

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y AMUR ABORDAN DESAFÍOS DE SEGURIDAD RURAL EN SEMINARIO NACIONAL

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
caomision-carne-bovina-campos-ministro

COMISIÓN NACIONAL DE LA CARNE BOVINA RETOMA TRABAJO PARA FORTALECER EL DESARROLLO GANADERO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
proyectoFIAMagallanes

PROYECTO FIA DESTACÓ INNOVACIONES PREDIALES Y EXPERIENCIAS DE SILVOPASTOREO SUSTENTABLE EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250