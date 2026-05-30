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30 de mayo de 2026

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL INVITA A LA COMUNIDAD A PARTICIPAR EN EL DÍA DE LOS PATRIMONIOS

​La actividad se realizará este domingo 31 de mayo en el Terminal Arturo Prat de Punta Arenas e incluirá exposiciones históricas, visitas al rompehielos Almirante Viel y una muestra de autos clásicos.

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La Empresa Portuaria Austral (EPAustral) participará en una nueva edición del Día de los Patrimonios con una jornada abierta a la comunidad que se desarrollará este domingo 31 de mayo entre las 10:00 y las 15:00 horas en el Terminal Arturo Prat de Punta Arenas. El acceso será por la Plaza del Reloj y la entrada será gratuita.

Bajo el concepto “El patrimonio marítimo y portuario que compartimos”, la actividad contempla una serie de espacios destinados a acercar la historia marítima y portuaria de Magallanes a la ciudadanía. Entre ellos se incluyen exposiciones de fotografías históricas, muestras de maquetas de embarcaciones a escala y la exhibición de proyectos estratégicos impulsados por la empresa para el desarrollo de la infraestructura portuaria regional.

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de visitar el rompehielos “Almirante Viel”, gracias a la colaboración de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile. La nave ya recibió visitas de la comunidad durante actividades realizadas este mes y volverá a abrir sus puertas en el marco de esta celebración patrimonial.

La jornada también contará con la participación de la Corporación de Desarrollo de Magallanes (CORMAG) y el Instituto Antártico Chileno (INACH), instituciones que presentarán contenidos vinculados al patrimonio regional y al desarrollo científico en el territorio.

Como novedad para esta versión, se incorporará una exposición de vehículos organizada por el Club de Amigos de Autos Antiguos de Magallanes, sumando un nuevo atractivo para quienes asistan a la actividad, que busca reunir a las familias en torno a la historia, la cultura y el patrimonio de la región.


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