NUEVO SISTEMA DIGITAL OPTIMIZA LA ATENCIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO EN HOSPITAL DE NATALES

​Con el objetivo de modernizar sus procesos y ofrecer una atención más rápida y ordenada, el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos comenzará a utilizar la plataforma digital Telemedical para la agenda de toma de muestras de Laboratorio a partir de este lunes 1 de junio.



Este sistema transformará la modalidad de agenda de citas para el Laboratorio Clínico y la Unidad de Medicina Transfusional del recinto asistencial. Con la implementación de Telemedical, se eliminará definitivamente la atención por orden de llegada, transitando hacia un modelo de citas programadas que busca reducir los tiempos de espera y evitar aglomeraciones.



Al respecto, el Tecnólogo Médico, Nicolás Ruiz, destacó el impacto de esta medida en la gestión interna y en los derechos de los usuarios. "Este nuevo sistema permitirá respetar los horarios asignados y mantener la atención preferencial de acuerdo a la normativa vigente", enfatizó el profesional.



¿Cómo solicitar una hora en el hospital?



Para acceder a este nuevo sistema, los usuarios deben:



1.Acercarse al área de toma de muestras: El módulo de atención está habilitado al costado de la cafetería del hospital.

2.Retirar la citación: El personal administrativo le entregará un comprobante con la fecha y hora de su atención.

3.Indicaciones médicas: En esa instancia, se le entregarán las instrucciones y preparaciones necesarias (como los requerimientos de ayuno).



Horarios de atención



El hospital ha establecido bloques de horarios diferenciados para la solicitud de citas y la realización de los exámenes:



Solicitud de Horas:



Lunes a jueves: 11:00 a 16:30 hrs.

Viernes: 11:00 a 15:30 hrs.

Toma de Muestras (Con cita previa):

Lunes a jueves: 08:15 a 16:15 hrs.

Viernes: 08:15 a 15:30 hrs.



Por su parte, el subdirector médico (s) del establecimiento, Dr. Simón Ríos, relevó la importancia de esta modernización institucional. “Con esta iniciativa, el Hospital de Natales reafirma su compromiso con la mejora continua de la experiencia del paciente, optimizando los tiempos y garantizando una experiencia más cómoda para todos nuestros usuarios”, señaló la autoridad médica.



