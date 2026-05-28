Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de mayo de 2026

NUEVO SISTEMA DIGITAL OPTIMIZA LA ATENCIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO EN HOSPITAL DE NATALES

A partir del 1 de junio entrará en funcionamiento la plataforma Telemedical, la cual eliminará las filas por orden de llegada a través de un sistema de agendamiento previo para exámenes de laboratorio y la Unidad de Medicina Transfusional.

telemedicalnatales

​Con el objetivo de modernizar sus procesos y ofrecer una atención más rápida y ordenada, el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos comenzará a utilizar la plataforma digital Telemedical para la agenda de toma de muestras de Laboratorio a partir de este lunes 1 de junio.

 
Este sistema transformará la modalidad de agenda de citas para el Laboratorio Clínico y la Unidad de Medicina Transfusional del recinto asistencial. Con la implementación de Telemedical, se eliminará definitivamente la atención por orden de llegada, transitando hacia un modelo de citas programadas que busca reducir los tiempos de espera y evitar aglomeraciones.

 
Al respecto, el Tecnólogo Médico, Nicolás Ruiz, destacó el impacto de esta medida en la gestión interna y en los derechos de los usuarios. "Este nuevo sistema permitirá respetar los horarios asignados y mantener la atención preferencial de acuerdo a la normativa vigente", enfatizó el profesional.

 
¿Cómo solicitar una hora en el hospital?

 
Para acceder a este nuevo sistema, los usuarios deben:

 
1.Acercarse al área de toma de muestras: El módulo de atención está habilitado al costado de la cafetería del hospital.
2.Retirar la citación: El personal administrativo le entregará un comprobante con la fecha y hora de su atención.
3.Indicaciones médicas: En esa instancia, se le entregarán las instrucciones y preparaciones necesarias (como los requerimientos de ayuno).

 
Horarios de atención

 
El hospital ha establecido bloques de horarios diferenciados para la solicitud de citas y la realización de los exámenes:

 
Solicitud de Horas:

 
Lunes a jueves: 11:00 a 16:30 hrs.
Viernes: 11:00 a 15:30 hrs.
Toma de Muestras (Con cita previa):
Lunes a jueves: 08:15 a 16:15 hrs.
Viernes: 08:15 a 15:30 hrs.

Por su parte, el subdirector médico (s) del establecimiento, Dr. Simón Ríos, relevó la importancia de esta modernización institucional. “Con esta iniciativa, el Hospital de Natales reafirma su compromiso con la mejora continua de la experiencia del paciente, optimizando los tiempos y garantizando una experiencia más cómoda para todos nuestros usuarios”, señaló la autoridad médica.

Panorámica Torres el Paine

EL 1° DE MAYO ENTRA EN VIGENCIA NUEVO SISTEMA TARIFARIO PARA EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

ARMADA DE CHILE DESPLEGÓ UN OPERATIVO DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO MARÍTIMO TRAS CAÍDA AL MAR DE TRIPULANTE EN SECTOR ISLA EVANS

Leer Más

La Autoridad Marítima activó de manera inmediata las unidades marítimas y gestionó la activación de los medios aéreos y navales disponibles de la Tercera Zona Naval con el fin de salvaguardar la vida humana en el mar.

La Autoridad Marítima activó de manera inmediata las unidades marítimas y gestionó la activación de los medios aéreos y navales disponibles de la Tercera Zona Naval con el fin de salvaguardar la vida humana en el mar.

Operativo desplegado es coordinado por el sistema de Búsqueda y Salvamento Marítimo MRCC Punta ARenas
nuestrospodcast
telemedicalnatales

NUEVO SISTEMA DIGITAL OPTIMIZA LA ATENCIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO EN HOSPITAL DE NATALES

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
telemedicalnatales

NUEVO SISTEMA DIGITAL OPTIMIZA LA ATENCIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO EN HOSPITAL DE NATALES

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
cupongaslicuado

GOBIERNO IMPULSA CUPÓN DE GAS LICUADO PARA APOYAR A FAMILIAS DE SECTORES PERIURBANOS DE PUNTA ARENAS Y DE PUERTO WILLIAMS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
daly-noll-750x400

DALY NOLL, LA BIÓLOGA CHILENA QUE DESCUBRIÓ UNA NUEVA ESPECIE DE PINGÜINO PAPÚA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250