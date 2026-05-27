EDELMAG ABRE SU HISTÓRICA CENTRAL ELÉCTRICA PARA EL DÍA DEL PATRIMONIO

Por segundo año consecutivo EDELMAG será parte del día de los Patrimonios, una de las celebraciones culturales y ciudadanas más importantes del país, la empresa abrirá las puertas de la histórica Central Punta Arenas para que la comunidad pueda conocer de cerca un espacio fundamental en el desarrollo energético de la región.



La cita es este sábado 30 de mayo, entre las 10:00 y las 13:00 horas, en el edificio ubicado en calle Croacia #444, donde podrán conocer in situ parte importante de la historia eléctrica.



“Estamos muy contentos de poder abrir nuestras puertas en esta nueva versión del día de los Patrimonios. Como empresa pondremos en valor el patrimonio industrial, permitiendo a los visitantes recorrer instalaciones emblemáticas y descubrir cómo comenzó la generación eléctrica en la zona más austral del país” expresó Miguel Castillo, Gerente General de EDELMAG.



Durante la jornada, quienes asistan, podrán conocer algunos de las primeras máquinas de generación eléctrica de la compañía, que datan de la década del 50. Asimismo, se compartirán relatos, hitos y antecedentes sobre la trascendencia que ha tenido EDELMAG en el crecimiento y desarrollo de Magallanes.



Además, los visitantes tendrán la posibilidad de fotografiarse en la zona instagrameable y los más pequeños podrán compartir con el corpóreo de Edelman y ser parte de una zona de dibujos y pintura.



La invitación es abierta a toda la comunidad para que puedan vivir una experiencia única que conecta pasado, presente y futuro de la energía de la región.







